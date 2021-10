AEX 800 weer in zicht en jeu, er is toch veel nieuws voorbeurs

Ik snap niet dat mensen nog in Chinese aandelen zitten. Als chinese bedrijven moeten kiezen of zij de buitenlandse investeeerders terug betalen of de binnenlandse of de afwikkeling van huidige klanten. Dan kiest men echt het laatste, want de CCP is zeer hard in vervolging..en alleen hierdoor kan men goodwill bij de CCP krijgen. Dus als buitenlandse investeerder kom je echt als laatste aan de beurt..

Nu is het de vastgoed in China, maar in de tech industrie zit er nog veel meer bankroetjes!