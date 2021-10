AEX 800 weer in zicht en jeu, er is toch veel nieuws voorbeurs

Zien we 800 weer? De AEX indicatie is +0,3%. Buiten is het grauw, maar bijna alles koersen zijn nu groen. Zo meer, maar bitcoin staat tegen all-time high aan, natural gas blijft maar zakken en de dollar verzwakt 0,4% naar 1,166.

CM.com heeft een Q3- trading update en laat indrukwekkende groeicijfers zien. Het bedrijf handhaaft de verhoogde outlook 2021. Hier leest u het verhaal.

Ja, eindelijk het GameStop-rapport van de SEC is uit! De markten zouden keurig hebben gewerkt en market makers zouden niets hebben misdaan. Het was alleen een beetje druk, maar het gaat allemaal ook zo gemakkelijk met die beleggings-apps van tegenwoordig, is de conclusie. Citaat:

"The extreme volatility in meme stocks in January 2021 tested the capacity and resiliency of our markets in a way that few could have anticipated," the report said. "The trading in meme stocks during this time highlighted an important feature of markets in the 21st century: broad participation."



"Consideration should be given to whether game-like features and celebratory animations that are likely intended to create positive feedback from trading lead investors to trade more than they would otherwise," said the 45-page SEC report, which stopped short of recommendations.

SEC flags gamification of stock trades in long-awaited GameStop report https://t.co/tt683alRPQ by @bcheungz pic.twitter.com/CJkyeoF49T — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 18, 2021

Ik komt nog niks in mijn Refinitiv data tegen (ticker BITO), maar vandaag moet die ProShares bitcoin futures ETF los gaan...? En daar heeft met name de professionele markt veel zin in, want er is me toch een spread en er lopen de nodige suckers rond in deze markt, om handelarenjargon te gebruiken.

Laatste zin, Bloomberg houdt toch nog een slag om de arm:

The closest thing to a risk-free bet has reemerged in the cryptocurrency market as traders -- awaiting the launch of the first Bitcoin exchange-traded fund -- bid up the price of futures. The spread between Bitcoin futures and the digital currency’s price offers the widest annualized return in five months.

A speculator buys Bitcoin in the spot market and sells long-dated futures to lock in the discrepancy between the two prices. And it’s happening amid a price surge in Bitcoin that’s been bolstered by optimism the SEC is poised to allow the ETF to begin trading soon.

The closest thing to a risk-free bet has re-emerged in the crypto market https://t.co/CoDMwcIdZM — Bloomberg Markets (@markets) October 19, 2021

Nog van gisteravond, er is niets te zien op Bloomberg, Reuters, WSJ, FT, CNBC, Yahoo et cetera. Ik houd het daarom op een gerucht. Wel zijn er meer Fed-leden die hebben gehandeld, volgens WSJ,

Nog niks op Bloomberg en Reuters, maar Fox neemt het nu wel over. Gonst (oo hier op Twitter) van geruchten dat #Fed-voorzitter Jerome Powell... https://t.co/WzsWYmk8Cr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 18, 2021

De opening dan, een verzwakkende dollar (en dus goud hoger) en natural gas springen er uit, maar bij de laatste ziet u de score van gisteren. Er staat nu -0,4%. Bitcoin flirt met haar all time high, maar heeft die nog niet aangescherpt.



De rentes presteren wisselend.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Royal Dutch Shell, dat er Britse klanten bij krijgt:

07:46 Britse toezichthouder kiest voor Shell Energy

07:22 Stevige omzetgroei voor CM.com

06:59 Europese beurzen openen licht hoger

06:57 Ruim 241 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

18 okt Dow valt uit de toon op groen Wall Street

18 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

18 okt Olieprijs stijgt verder

18 okt Apple onthult nieuwe MacBook Pro

18 okt Wall Street verdeeld

18 okt Europese beurzen sluiten lager

18 okt Zwarte cijfers voor Lavide

18 okt AEX eindigt in het rood

Analistenadvies dan en zeg maar welk punt Berenberg wil maken met dat duppie:

Air France-KLM: naar €3,50 van €3,60 (sell) - Berenberg

Just Eat Takeaway: naar €92 van €100 (buy) - Deutsche Bank

Philips: naar €42 van €43 (hold) - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts met Citadel dat short zit in Beter Bed:

De agenda met onder meer Netflix en de bekende peers van Randstad en Unilever:

08:00 CM.com Q3-cijfers

08:00 Danone Q3-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q3-cijfers

13:00 Manpower Q3-cijfers

13:00 Procter & Gamble Q3-cijfers

14:00 Neways Bava

14:30 VS bouwvergunningen sep 1,72M

18:00 Nedap Q3-cijfers

22:00 Netflix Q3-cijfers

22:00 United Airlines Q3-cijfers

En dan nog even dit

Terugblik:

On Wall Street, the S&P 500 and Nasdaq ended Monday up while the Dow edged lower. Shares of Apple, Facebook and Microsoft were among the biggest boosts to the S&P 500 https://t.co/m57GwgUWWH pic.twitter.com/L4E6j7KjRG — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2021

Oh jee, de bouwers...?

Grote zorgen in de bouw over oplopende kosten . https://t.co/c4e5d92cNi — Hella Hueck (@hellahueck) October 19, 2021

Dit komt de winsten hoe dan ook niet ten goede...

Werkgevers vrezen uittocht van personeel https://t.co/u7iHoGQI72 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 18, 2021

De koers bewoog in lijn met met de Nasdaq 100, +1,2%.

Apple unveils new MacBook Pro laptops, AirPods and more — here's what you need to know. https://t.co/GjzWJEhsBM — CNBC (@CNBC) October 18, 2021

Gas:

Goldman raised its forecast for European gas prices by 70% as tighter-than-expected supplies from Russia & exceptionally low inventory levels worsen specter of shortages this winter. Dutch natural gas now seen avg $30mmBtu during Nov & Dec, up from a previous forecast of $17.60. pic.twitter.com/AMCVaiwgYE — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 18, 2021

Er wordt nog gewoon doorgewerkt bij Alibaba dus:

Alibaba launches new server chip to boost its cloud business in challenge to Amazon and Microsoft https://t.co/fmYVlEnVXR — CNBC (@CNBC) October 19, 2021

Het laatste nieuws zeg maar:

Here are the latest developments in the Evergrande crisis in China https://t.co/fvgPjJM4Js — Bloomberg Economics (@economics) October 19, 2021

Jammer, geen Amsterdam :-)

WATCH: Geely-owned Volvo Cars said its initial public offering would be priced within a range of 53 to 68 Swedish crowns per share, valuing the automaker at up to $23 billion, in what is likely to be one Europe's biggest listings this year https://t.co/MnZgnKSXlJ pic.twitter.com/rO3RbiMBNX — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2021

Ja, ook al:

WATCH: With electric vehicles, Taiwan's tech giant Foxconn looks to go beyond making iPhones https://t.co/6BEguFm8oC pic.twitter.com/4BOfXMYrZ6 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 19, 2021

Veel plezier en succes vandaag.