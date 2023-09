Slotcall: Beleggers blij met rentebesluit ECB

Het grote wachten vandaag was op het rentebesluit van de ECB. Het werd een kwartje erbij en daar blijft het dan bij. De ECB heeft de officiële rente op 4% gezet, het hoogste tarief sinds het bestaan van de bank. Beleggers reageerden verheugd. Opvallend was tevens dat de renteverhoging leidde tot een verdere verzwakking van euro tegenover de dollar (-0,66% om 18.00 uur). Niets zo lastig als het duiden van de valutamarkt.

Het rentetarief dat nu is verhoogd is de zogenoemde depositorente. Dat is de rente die gewone banken betalen als ze geld stallen bij de ECB. Een hogere ECB-rente betekent normaal gesproken een hogere rente die banken vragen aan consumenten en bedrijven die geld willen lenen.

Voorafgaand aan het rentebesluit waren vermogensbeheerders het met elkaar oneens wat de ECB vandaag zou besluiten. Logisch, want de economische groei in Europa is afwezig, terwijl de inflatie hardnekkig hoog blijft. Uiteindelijk koos de ECB ervoor om te doen waar het voor is opgericht: de inflatie laag houden rond het niveau van 2%. De inflatie in juli kwam in de eurozone uit op 5,3%. Overigens kwam het besluit niet als een al te grote verrassing, want gisteren was de zaak al gelekt.

Het goede nieuws is dat economen en beleggers er nu wel van overtuigd zijn dat een 11e renteverhoging er dit jaar niet meer in zit. Of zoals letterlijk gezegd:

"WE CONSIDER THAT INTEREST RATES HAVE REACHED LEVELS THAT, MAINTAINED FOR A SUFFICIENTLY LONG DURATION, WILL MAKE A SUBSTANTIAL CONTRIBUTION TO TIMELY."

Volgens vermogensbeheerder DWS zal de ECB aankomende zomer weer ruimte hebben om de rente te verlagen.

Desondanks maken we tegenwoordig bijzondere rentetijden mee. Nog niet eens zo lang geleden waren de Europese rentes negatief. Toen de inflatie vorig jaar begon te spiken, deed de ECB in eerste instantie niets - de inflatie zou immers tijdelijk zijn -, maar vervolgens kwam de ECB bijzonder agressief uit de hoek. Wie had dat verwacht?

IEX Premium: ARM naar de beurs

De Britse chipontwerper Arm ging vandaag naar de Nasdaq met een introductiekoers van $51. "Het hele bedrijf wordt gewaardeerd op $54,5 miljard. Dat is stevig aan de prijs voor een bedrijf met een omzet dit jaar van naar schatting $2,7 miljard en een operationele winst van $671 miljoen. De k/w gaat zoals het er nu uitziet uitkomen in de buurt van de 100. Dat is toch wel een waardering die vraagtekens oproept." Lees het hele verhaal van Hildo Laman, hoofd IEX Beleggersdesk.

IEX Premium: Onzekerheid troef bij Bpost

"Het kwakkelende en onder vuur liggende Bpost is er deze maand in geslaagd een nieuwe CEO aan te trekken: Chris Peeters, afkomstig van het eveneens beursgenoteerde Elia Group. Die zal flink aan de bak moeten om een aantal hoofdpijndossiers te tackelen, nieuwe topmensen aan te trekken en het vertrouwen te herstellen." Dat wordt een hele opgave, zo blijkt uit het verhaal van analist Martin Crum.

IEX Premium: Exor verrast met omvangrijk aandeleninkoopprogramma

"Exor is vandaag de grote winnaar op het Damrak. De Italiaanse investeringsmaatschappij zag zijn netto intrinsieke waarde in de eerste zes maanden van dit jaar met een kleine 23% stijgen tot ruim €150 per aandeel. Het belangrijkste nieuws is echter dat het bedrijf een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €1,0 miljard aankondigt."

Analist Niels Koerts verwacht de nodige koerswinst van deze Italiaanse holding met een notering in Amsterdam, die recent via de slimme trucs van Goldman Sachs een flinke positie nam in Philips die niemand in de gaten had totdat het te laat was.

IEX Premium: Beleggers incasseren record aan dividend

Wereldwijd verhoogde 88% van de bedrijven in het tweede kwartaal het dividend of hield dit gelijk. Vooral de dividendgroei van Europese bedrijven is indrukwekkend met 10%, zo blijkt uit de Global Dividend Index van Janus Henderson. Met name banken en autobouwers keerden veel uit. Vooruitzichten?

Wall Street stijgt

Wallstreet opende de dag enigszins optimistisch. Iets voor half zes stond de Dow op een plus van 0,65%, terwijl de Nasdaq een plus van 0,75% noteerde. Producentenprijzen waren in augustus weliswaar met 0,7% gestegen, maar dat werd meer dan goed gemaakt door de consumentenverkopen, die afgelopen maand sterk bleven met een plus van 0,6%.

Dat het aantal steunaanvragen in de VS licht was opgelopen, was voor beleggers ongetwijfeld ook een geruststelling, want juist de ijzersterke arbeidsmarkt geeft de Fed alle mogelijkheid om flink te verkrappen. Volgende week komt de Fed langs met zijn rentebesluit. Dat wordt weer spannend.

Iets voor half zeven werd er ook druk gehandeld in het aandeel ARM. Kopers buitelden over elkaar heen want iets voor half zeven stond er $60,70 op het bord, een plus van bijna 21%. Daarmee ligt de beurswaarde op bijna $66, terwijl de verwachte omzet dit jaar uitkomt op $2,7 miljard. Bijzonder.

Obligatierentes dalen

De verhoging van de officiële euro-rente leidde niet tot hogere rentes in de Europese obligatiemarkt. Integendeel. Vooral de yields van langer lopend papier liepen flink terug.

Nederlandse tienjaars: 2,96% (-1,29%

Duitse tienjaars: 2,62% (-1,23%)

Italiaanse tienjaars: 4,38% (-1,83%)

Britse tienjaars: 4,33% (-0,39%)

Amerikaanse tienjaars: 4,28% (+0,78%)

Japanse tienjaars: 0,71% (-o,77%)

De rentestanden zijn van 16.00 uur

Brede markt

Alle aandelenindices flink in het groen, obligatierentes dalen, de olieprijs vervolgt zijn weg omhoog. Goud doet niks, terwijl ook bitcoin weer iets meer waard is geworden. Valutahandelaren die vandaag gokten op meer winst van de dollar tegenover de euro deden goede zaken.

Het Damrak

Shell staat weer boven €30, na in 2020 luttele minuten zelfs onder een tientje te hebben genoteerd. Daarmee staat het op de hoogste stand sinds oktober 2018. Bij sluiting noteerde het aandeel Shell €30,39 (+2,31%).

Investeringsbedrijf Exor had vandaag een goede dag met een winst van 5,05% na publicatie van zijn halfjaarcijfers. De koers van techinvesteerder Prosus daarentegen meer dan halveerde. Reden daarvan is dat het aantal uitstaande aandelen meer dan is verdubbeld. Het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers heeft zo een einde gemaakt aan de kruisbelangen tussen de twee concerns.

Nederlandse winnaars van de dag zijn verder ABN AMRO (+3,38%, Alfen (+6,46%) en Sif (+4,55%).

Supermarkten zijn geen inflatiegraaiers

Olie: op naar de 100 dollar!

Chinese autobouwers slopen wereldwijde concurrentie

Voor de Europese Commissie reden om uit te zoeken of de Chinesen het spelletje wel eerlijk spelen.

Het meeste geshorte aandeel is niet Just takeaway