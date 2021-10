Slotcall: bitcoin ruikt ath, vastgoed door het putje

Beleggers hielden hun kruit aan het begin van de week duidelijk droog en toonden weinig animo posities in te nemen. Een wat landerige stemming heerste, terwijl hier en daar wat geld van tafel werd gehaald.

Wat de stemming ook drukte, was China. Weinig inspirerende macrocijfers maar vooral het bericht dat de Chinese autoriteiten een vermogensbelasting willen invoeren. Potentieel slecht nieuws voor luxeconcerns als LVMH en Kering, die beide dan ook enkele procenten moesten inleveren.

De AEX is geen moment in het groen geweest, maar wist zich het laatste uur wel op te trekken aan een positieve draai in de VS en sloot uiteindelijk marginaal lager op 796,74 punten, een daling van afgerond een half procent.

De scepsis in de markt rond het 'transitory' element van de huidige, hoge inflatie neemt hand over hand toe. En terecht, voorlopig lopen de inflatiecijfers alleen maar verder op. De Fed koppelt de hoge inflatie vooral aan supply chain issues en die zouden begin volgend jaar moeten zijn opgelost.

OOPS! #Inflation expectations on both sides of the Atlantic are rising again, w/US 5y5y now 2.6%, highest since 2014. Eurozone 5y5y at 1.86%, highest since 2014 as well. Will put more pressure on Fed/ECB on being more specific about how much they are willing to overshoot 2% pic.twitter.com/0PF7Jj1ylh