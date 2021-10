Slotcall: En dan op de valreep nog AEX 800

Het is niet helemaal onvoorstelbaar dat niet alleen ASML, zoals analisten al hadden geconcludeerd, maar gewoon het gros van de (grote) bedrijven die toeleveringsproblemen of oplopende kosten te verwerken krijgen, in de huidige chaotische en ontregelde wereldeconomie, deze meestal toch wel door kunnen berekenen aan hun klanten en aldus hun winstgevendheid op peil kunnen houden. Kleine bedrijven en de consument zijn dan de klos, tenzij ze aandelen hadden gekocht natuurlijk. Maar goed, daartegenover staat dat iedereen die wil werken, kan werken, dat is ook wel eens anders geweest.

En die leveringsproblemen blijven niet eeuwig bestaan natuurlijk, evenals de hoge prijzen voor energie, met iedere geplaatst zonnepark of windpark neemt het marktaandeel van OPEC en Putin verder af. Wat niet wil zeggen dat de olie of gasprijs omlaag gaan, (die hebben hun praktische voordelen tov. de renewables die niet zomaar zijn weg te poetsen, de nadelen ook niet overigens), maar wel de gemiddelde energieprijs voor de consument.

Maw; dat die 17 keer de winst weer terug komt op aarde is te voorspellen, maar dat betekent niet meteen dat de koersen met dezelfde factor meedalen.