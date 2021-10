Slotcall: En dan op de valreep nog AEX 800

Ober, we hebben dorst! Ja, de AEX zet op de valreep van het weekend weer 800 op het bord.

Anderhalve week geleden deed de index het nog rond 750 en in de comments kom ik vast de Bokito's onder ons tegen die de dip hebben gekocht. Het mag. Dit is de minuutgrafiek van onze geliefde en verguisde diva en ja, waar maakten we ons deze week toch weer druk over, denkt u nu vermoed ik ook...

Het onderstaande plaatje is tot en met afgelopen woensdag. Het Q3-cijferseizoen is los en tot mijn verbazing blijven de winstverwachtingen van de analisten voor de AEX oplopen. Ik lees 17,6 keer de verwachte winst af.

Verbazing, want de inflatieverwachtingen blijven maar oplopen: voor de dollar is dat nu 2,91% en voor de euro 2,05%. U weet het, op papier is hogere inflatie en rente slecht voor hooggewaardeerde aandelen met minder business en balans.

Het goede nieuws vandaag is dat de overheid onze energierekening compenseert met een... belastingverlaging. Want over energie hoef ik u niets meer te vertellen. Dit is de Nymex Dutch TTF Natural Gas future. Ik hoor u al hardop denken, onze regering heeft dan niet de top gecalled, maar.... :-)

Verder zijn er de aanhoudende hoge transportkosten voor bedrijven, zijn er (gekwalificeerd) personeelstekorten (zie CoolBlue deze week) en blijven die supply chains haperen (TomTom klaagde hier bij haar Q3's over). En dan die winstverwachtingen omhoog, ik hoop maar dat de analisten gelijk krijgen.

Weinig nieuws uit China deze week waar de vastgoedmarkt het grote issue lijkt, de Fed gaat zoals het er nu uit ziet vanaf volgende maand maandelijks $15 miljard taperen tot die $120 miljard aan maandelijkse aankopen weg zijn en crypto is weer hot. Hier hebben we het ook in onze podcast van deze week over.

Ga maar luisteren wie dit roept.

Dan nu de weekoverzichtjes. Eerst de brede markt waar crypto het feestvarken is, maar ook de AEX springt er aardig uit. Zie ook de gedaalde volatiliteit.

Beursplein 5

Op dagbasis valt er soms geen touw aan vast te knopen. Het ene moment hebben technologie en cyclisch de overhand en het volgende moment weer financials en defensief. En dan lopen ook nog eens de rentes of de dollar dwars door het beeld. Hier hele Damrak, wat valt zoal op?

Toch weer tech en dure cyclicals die er uit springen: Adyen, ASML, ASMI, Besi, IMCD en DSM. Alfen en CM.com doen ook lekker. InPost bakt er dan weer niks van

Commodity-aandelen als ArcelorMittal, Aperam, AMG en Royal Dutch Shell liggen ook goed, maar Acomo dan weer niet

Defensieve aandelen als KPN, Unilever, Heineken, Ahold Delhaize, RELX en Wolters Kluwer doen weer minder

Financials blijven ook wat achter, hoewel ING en ABN Amro zich nog aardig redden

Nog even een paar individuele namen die mij opvallen: