AEX heeft 800 weer in zicht voorbeurs en wat is er veel nieuws

De AEX indicatie hoger op stijgend Wall Street en Azië, dollar op 1,16, de rentes klimmen een basispuntje, commodities staan hoger en crypto gaat lekker.

Want er is brekend nieuws! Citaat:

The Securities and Exchange Commission (SEC) is poised to allow the first U.S. Bitcoin futures exchange-traded fund to begin trading in a watershed moment for the cryptocurrency industry, according to people familiar with the matter.

Unlike Bitcoin ETF applications that the regulator has previously rejected, the proposals by ProShares and Invesco are based on futures contracts and were filed under mutual fund rules that SEC Chairman Gary Gensler has said provide “significant investor protections.”

EXCLUSIVE: The SEC is likely to allow the first U.S. #Bitcoin futures ETF to begin trading next week, in what would be a watershed moment for crypto https://t.co/5jibS2tOW0 — Bloomberg Markets (@markets) October 15, 2021

Bitcoin flirt al met $60.000 en de all-time high:



Verder is het op de networks weer een kakofonie aan hogere (energie)prijzen, China, supply chain issues en dreunt u de rest van uw bingokaart maar op. En dan ineens na twee goede dagen ziet er toch weer goed uit voor aandelen. Zo staat de AEX pakweg nog maar 2% onder het all-time high van 804,47 van vorige maand.

Wat dat betreft maakt CoolBlue het zich niet gemakkelijk, want wanneer wil ze dan wel naar de beurs? Pikant detail nog even, de grote Amerikaanse bankiers denken ook dat inflatie blijvend is en gisteren liet St. Louis Fed-president James Bullard (wij mogen Jim zeggen) zich ook al een beetje zo uit.

Enfin, bij ons is Beter Bed door met een Q3-update. Het bedrijf mist de omzetverwachting van €60 miljoen, maar zegt op schema te zijn met de uitrol van zijn strategie. Online is al goed voor 26,5% van de omzet. Hier is het nieuwsbericht.



In China is er geen specifiek Evergrande-nieuws, maar de banken mogen iets lossere leningsvoorwaarden hanteren. Tencent doet +2,6% in Hong Kong en blokkeert 1463 WeChat accounts. Kom ik deze nog tegen. U wel? Nooit eerder zag ik zo'n bericht over China:

China’s economy is being hit from all sides — property, energy, weak consumer sentiment, and soaring commodity costs — and government data Monday will show just how bad things are looking https://t.co/KqsNpEox1F — Bloomberg (@business) October 15, 2021



Hier Natural Gas nog even, topvorming...? Nog een nieuwtje, er gaat hoe langer hoe meer olie naar Azië.



De opening dan, wat hier van te zeggen? A bull market has to climb a wall of worry: het is een cliché, ik strooi er ook al jaren mee, maar ik weet echt geen betere. Het is in ieder geval als sinds 2009 zo. The most hated buill market ever, mag ook. Wijs ook maar naar centrale banken, maar het staat wel op het bord.



De rentes nog, toch een basispuntje er bij:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:01 Hogere opening Damrak voorzien

07:55 Retail Estates geeft ruim half miljoen aandelen uit

07:43 Beursblik: Deutsche Bank geeft koopadvies voor Lufthansa

07:35 GeoJunxion bereikt akkoord over verlenging lening

07:29 OVHcloud aan onderkant prijsvork naar de beurs

07:21 Aanhoudende omzetgroei voor Beter Bed

07:20 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Shell

07:01 Europese beurzen openen flink hoger

06:58 Bijna 240 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

14 okt Weer recordkwartaal Alcoa

14 okt Wall Street goed geluimd na kwartaalcijfers banken

14 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

14 okt Olieprijs stijgt weer

14 okt GitLab in trek op eerste beursdag Nasdaq

14 okt Europese beurzen sluiten hoger

14 okt AEX kleurt volledig groen

Analistenadvies:

Royal Dutch Shell: naar €25 van €20,50 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met The Firm en Amerikaanse retails sales:

08:00 Beter Bed Q3-cijfers

10:00 Italië inflatie CPI sep +0,5% MoM

12:00 Goldman Sachs Q3-cijfers

14:30 VS detailhandelsverkopen sep -0,2% MoM

16:00 VS handelsvoorraden aug +0,6% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan okt

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks surged as companies reported strong results and data on the labor market and inflation soothed worries about the outlook for higher rates. More here: https://t.co/7SYpA481mr pic.twitter.com/p0Uwrp2GyZ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2021

Meer:

Here's how much 10 big banks have cut their China growth forecasts https://t.co/5NWlwM0ax3 — CNBC (@CNBC) October 15, 2021

Intussen kent crypto elders mindere tijden:

Crypto transactions in East Asia plunged amid China's crackdown https://t.co/h7ZEjiDtAU via @technology @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) October 14, 2021

(...)

Is al ingewikkeld genoeg?

Japan https://t.co/R0iPhyo5p7 will seek digital yen with 'simple' design, says BOJ official https://t.co/ZZHEKsOLW8 pic.twitter.com/PGZLyCSDSN — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2021

Na kolen en gas...

Shipments from Europe and the wider Atlantic Basin to the East have risen noticeably in recent weeks https://t.co/JNZITQxLr4 — Bloomberg Markets (@markets) October 14, 2021

Blijft alleen een banensite over:

Microsoft announced in a blog post that it is pulling the plug on LinkedIn in China. More here: https://t.co/saDg8s0ALL pic.twitter.com/8gRzmx0GvG — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2021

Zucht:

A world energy crunch is expected to boost oil demand and further stoke inflation, likely slamming the brakes on the global economic recovery, according to a warning from the International Energy Agency. More here: https://t.co/WATK1VOHEj pic.twitter.com/1w6sXMa1io — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2021

Tot slot:

Even lezen, deze meneer die Bloomberg's Joe Weisenthal citeert, legt helemaal Jip & Janneke uit hoe supply chains de soep in worden gedraaid. Als t niet zo serieus is, zou het hilarisch zijn https://t.co/KBLOe9vvCr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.