Bedrijfscijfers derde kwartaal moeten beleggers richting geven

Vanaf deze week publiceren bedrijven de cijfers over het derde kwartaal. Beleggers kijken er met spanning naar uit. De aandelenkoersen hebben de laatste weken geen duidelijke richting. Aan de ene kant lijkt de economie steeds beter te draaien, maar er zijn ook veel risico’s zoals de hoge energieprijzen en de tekorten op de arbeidsmarkt.

Beleggers kijken uit naar de publicatie van de bedrijfscijfers over het derde kwartaal. De verwachtingen zijn hooggespannen. De afgelopen kwartalen presteerden bedrijven echter nog een stuk beter dan die hoge verwachtingen.

Voor de aandelenkoersen van duurzame bedrijven met een hoge ESG-score is het nog belangrijker dat de bedrijfscijfers goed zijn. Die bevestiging kan ervoor zorgen dat de koersen hun stijgende lijn vervolgen.

Beleggers wegen de kansen en de risico’s op dit moment even zwaar, waardoor de koersen blijven schommelen. Door de relatief hoge waardering van aandelen kiezen beleggers er gemakkelijker voor om wint te nemen als zich risico’s aandienen.

De ontwikkeling van bedrijfscijfers geeft beleggers meer inzicht in hoe het echt met de bedrijven gaat en kan daarom richting geven aan de aandelenkoersen.

Verwachtingen van analisten zijn hooggespannen

Vooruitlopend op de publicaties hebben analisten verwachtingen over de cijfers. Databedrijf Factset publiceert geregeld zeer interessante rapporten over de (verwachte) winstcijfers.

Voor het derde kwartaal verwachten analisten dat de winst van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven met 27,6% is toegenomen. De omzet is naar verwachting met 11,5% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Over het gehele jaar 2021 wordt een winstgroei verwacht van 42,8%, bij een omzetgroei van 15%.

Verwachtingen worden continu bijgesteld

Bij ieder nieuwsbericht worden de verwachtingen bijgesteld. Het is interessant daarbij ook te kijken naar data uit het verleden.

De afgelopen maanden hebben ruim 100 bedrijven een zogenaamde guidance gegeven over de gang van zaken. 54% van hen gaf een positieve guidance. In de afgelopen vijf jaar gaf gemiddeld 39% van de bedrijven een positieve guidance. Maar in het tweede kwartaal was het percentage juist nog een stuk hoger, met 64% positief.

De winstverwachtingen zijn dan ook positief bijgesteld gedurende het kwartaal, terwijl in het verleden de winstverwachting tijdens een kwartaal naar beneden werd bijgesteld.

Bedrijven presteren gemiddeld beter dan de verwachtingen

De laatste vijf jaar presteren bedrijven gemiddeld ruim 7% beter dan de verwachtingen. Inmiddels heeft een kleine groep bedrijven de cijfers over het derde kwartaal gepubliceerd. Van die groep heeft driekwart beter gepresteerd dan de analistenverwachting. Gemiddeld waren de winstcijfers ruim 4% beter dan de verwachting.

Bij de toelichting op de cijfers kregen de volgende onderwerpen bij meer dan de helft van de bedrijven aandacht:

Verstoringen in de distributieketen

Arbeidskosten en tekorten

Covid: kosten en impact

Transportkosten

Materiaalkosten

Wat is de impact op duurzame bedrijven?

De bovengenoemde thema’s zijn universeel, maar spelen ietsje minder voor bedrijven met een hoge ESG-score. Zo hebben bedrijven met een hoge ESG-score minder personeelsverloop, waardoor ze ook minder last hebben van arbeidskosten en -tekorten.

Ook spelen transport en verstoringen in de distributieketen minder bij bedrijven met een hoge ESG-score.

Voor duurzame bedrijven zijn goede cijfers nog belangrijker

Duurzame bedrijven hebben de afgelopen jaren beter gepresteerd dan gemiddeld. Dat heeft deels te maken met de lage rente en de hogere waardering.

De afgelopen weken zagen we ook dat duurzame bedrijven het ietsje lastiger hadden toen de rente steeg. Teleurstellende bedrijfscijfers kunnen in zo’n geval net een aanleiding geven om aandelen in de verkoop te doen.

Bij beter dan verwachte cijfers gebeurt precies het tegenovergestelde. De hogere waardering zorgt ervoor dat de uitslagen groter zijn.