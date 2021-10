Slotcall: Waarschuwing voor sneller oplopende inflatie

De groene gloed gloeide vandaag over heel het Damrak, maar het waren de big boys uit de AEX (+1,7%) die het als beste deden. Vooral ASML (+3,9%), Adyen (+4,4%) en ArcelorMittal (+3%) hadden de gang er flink in.

Wel klonk vandaag een waarschuwing vanuit Europese Centrale Bank. De inflatie zou sneller op kunnen lopen dan verwacht. Oorzaken hiervoor zouden de verstoorde supply chain en de stijgende lonen kunnen zijn. De Nederlandsche Bank-president Klaas Knot meent dat beleggers de mogelijkheid van hogere inflatie serieus nemen. “Dat is goed nieuws”, stelde Knot.

In Turkije kijken centrale bankiers uit voor iets anders. Een ontslagbrief van Erdogan bijvoorbeeld. De Turkse president heeft namelijk drie centrale bankiers de deur gewezen na overleg met Sahap Kavcioglu, de voorzitter van de Turkse centrale bank. De ontslagen bankiers waren niet zo’n fan van Erdogans oproepen om de rente te verlagen. De Turkse lira daalde vanochtend 1,1%. Daarmee is de Turkse munt op een nieuw dieptepunt gekomen.

Amerikaanse macro's

Vandaag kwamen twee belangrijke macro’s uit de Verenigde Staten en die vielen beide reuze mee. Laten we eerst eens een blik werpen op de Initial Jobless Claims, oftewel, hoeveel mensen hebben bij de Amerikaanse UWV aangeklopt voor een werkloosheidsuitkering. En dan zien we een verdere daling. Het aantal nieuwe steunaanvragen nam afgelopen week namelijk met 36.000 af tot 293.000. Economen rekenden op 319.000 nieuw aanvragen.

Dan hebben we nog Amerikaanse producentenprijzen. Deze zijn iets minder sterk gestegen dan verwacht, zo meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Op maandbasis stegen de producentenprijzen in september namelijk met 0,5%, waar gerekend werd op een stijging van 0,6%. Een minder harde stijging dan een maand eerder, toen de prijzen nog met 0,7% stegen.

TomTom verlaagt outlook weer eens

“Waar het bij veel techbedrijven haast vaste prik is dat de outlook verhoogd wordt bij de kwartaalcijfers, is het bij TomTom (+4,2%) al bijna de gewoonte om de outlook te verlagen. Ook dit keer kregen beleggers een beperkte verlaging van de outlook voor hun kiezen”, schrijft aandelenanalist Paul Weeteling. De navigatiespecialist verlaagt het verwachte rendement op de vrije kasstroom van 5% naar 2%. “Het bedrijf geeft als reden hiervoor op dat er problemen zijn in de aanvoerketen bij autobouwers, met name op het gebied van chips.”

TomTom deelde cijfers die een dalende omzet over bijna heel de linie en een fors kwartaalverlies lieten zien. Toch sloot TomTom vandaag in het groen. “Dat de koers niet nog verder afglijdt op deze cijfers is een voorzichtig teken dat een verdere koersdaling voorlopig even niet voor de hand ligt.” Wat u volgens Weeteling met de kwartaalcijfers en de outlookverlaging aan moet, leest u in zijn analyse.

Delta Air Lines doet het goed, maar voor hoe lang?

Een crisis maakt altijd duidelijk wie het sterkste jongetje van de klas is. Binnen de luchtvaartsector is dat Delta Air Lines (+0,1%): het was in Q3 voor het eerst sinds de coronacrisis weer winstgevend. “Afgelopen kwartaal behaalde Delta Air Lines een aangepaste winst van $216 miljoen”, schrijft aandelenanalist Niels Koerts, die ervan onder de indruk is. “Dit notabene op een omzet ($8,3 miljard ex raffinaderij-opbrengsten) die een derde lager uitkwam dan een jaar geleden.”

Ondanks de goede resultaten, werden de cijfers gisterenavond op Wall Street slecht onthaald. Dat heeft te maken met de oplopende brandstofprijzen. “Bastian waarschuwt alvast dat het bedrijf deze winst in het komende kwartaal niet kan vasthouden. Dat is niet zo vreemd, omdat de luchtvaartmaatschappij zeer gevoelig is voor bewegingen van de olieprijs. Een stijging van $0,05 per gallon (een gallon is 3,8 liter) leidt voor het bedrijf al tot een extra kostenpost van $40 miljoen.”

Rentes

De rentes maken een flinke sprong zuidwaarts. Zo daalt de Nederlandse tienjaarsrente met vijf basispunten tot -0,06%.

Brede markt

De AEX (+1,7%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk en Duitsland die beide 1,4% stegen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 6% tot 17,5 punten.

Wall Street koerst ook dik in het groen: S&P 500 (+1,5%), Dow Jones (+1,4%) en de Nasdaq (+1,6%).

De euro daalt 0,1% tot 1,159 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) stijgt, maar niet zo hard als zilver (+1,6%).

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,3%) stijgen beide.

Bitcoin (-0,2%) daalt licht.

Het Damrak:

BAM (-0,5%) gaat aan de slag voor Shell (+1,4%). De bouwer zal de aanleg voor de infrastructuur van laadpalen op honderden locaties onder zijn hoede nemen.

(-0,5%) gaat aan de slag voor (+1,4%). De bouwer zal de aanleg voor de infrastructuur van laadpalen op honderden locaties onder zijn hoede nemen. Zowel Barclays als Credit Suisse hebben hun koersdoelen voor Just Eat Takeaway (+2,3%) verlaagd tot €105. Wel gaan de koersdoelen nog altijd gepaard met koopadviezen.

(+2,3%) verlaagd tot €105. Wel gaan de koersdoelen nog altijd gepaard met koopadviezen. PostNL (-2,2%) is door Bank of America van de kooplijst gehaald. Het tot €4,90 verlaagde koersdoel gaat nu gepaard met een houdadvies.

(-2,2%) is door Bank of America van de kooplijst gehaald. Het tot €4,90 verlaagde koersdoel gaat nu gepaard met een houdadvies. Er is vlug actie vereist bij ForFarmers (+1,1%) na jarenlang zwakke operationele prestaties, meent Christophe Beghin van zakenbank Kempen.

(+1,1%) na jarenlang zwakke operationele prestaties, meent Christophe Beghin van zakenbank Kempen. IEX heeft zijn koersdoel voor HAL (-0,3%) met €3 verlaagd na de uitgestelde beursgang van Coolblue.

