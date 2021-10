Fraaie AEX vandaag en hebben we 'het' nu gehad of niet

AEX +1,3% en bijna al onze aandeeltjes fris en vrolijk groen knipperend: ziezo, dat hebben we ook weer gehad. Eerlijk zeggen of u dat misschien denkt vandaag. Ja maar wat hebben we dan gehad en hebben we dat dan ook gehad? Dat is natuurlijk de daling van de afgelopen maand. Een daling ja.

Want meer is het ook niet. Of u het nou dip, correctie, of wat dan ook noemt: het stelt uiteindelijk niet zo heel veel voor. En het loopt er intussen aardig uit na krap een maandje kwakkelen, maar garanties zijn er nooit. Geldt ook de andere kant op. Hoeveel crash-voorspellingen zijn of waren er dit keer? Heel veel.

De top en tevens all-time high van de index is trouwens van 17 september op 804,47.



Een verdieping lager doet zelfs de doorgaans veel volatielere AMX ook rustig aan.



Over volatiliteit gesproken: de VIX-index is weer onder de officieuze nervositeitsgrens 20 gezakt. Er is echter nog geen sprake van een ingedutte markt.



Onze rente stond welgeteld één dag boven nul, maar dat is nog geen trendbreuk. De prijs voor onze euro's bevestigt echter wel in grote lijnen de AEX-beweging de laatste maand.



Toevallig (?) zijn de vijf grootste AEX-stijgers vandaag ook een paar van de meest gevoelige aandelen uit de index. Dat wil zeggen, de vijf grootste stijgers als ik dit stuk begin te tikken, want de laatste tijd willen ze op dagbasis nog wel eens van de stijgers naar de dalers van de dag vliegen en stuiteren.

Adyen staat precies halverwege top en bodem van wat tot nu toe toch wel een flinke dip was.



ASML kwam zelfs tot precies -20% en staat nog scherp een meier onder de top. zeker nog geen eind goed al goed dus, maar dat bestaat natuurlijk ook niet op de beurs. Er is altijd weer een volgende koerstik.



ASMI is de grootste stijger dit jaar, maar de beren hadden het deze daling tot mijn verrassing elders wat drukker. Normaal is de volgorde bij onze Kwik, Kwek & Kwak-chippers dat Besi het gevoeligst is, dan ASMI en vervolgens ASML.



Besi voldoet wel aan de vooroordelen en is zeker nog niet uit de brand. Of biedt nog de grootste kans, of juist nog een laatste.



Geen technologie - maar old school staal- maar ArcelorMittal weet ook wel wat bewegen is. En alles komt hier samen: energie-, grondstof- en transportkosten en conjunctuur. Zie die top maar die al in augustus was, en het fonds begon nog in september te bodemen. En toch is het herstel nog maar pril.



Aandelen zijn wel op de goede weg en de beurzen verhapstukken rustig dat uit de Fed notulen van gisteravond bleek dat de centrale bank afscheid neemt van het gratisgeldtijdperk. Verwacht, dat wel, maar bij alle issues die er zijn - en dat zijn er nogal wat - is het misschien toch een positief signaal.

Namelijk dat aandelen niet alleen op gratis geld drijven, maar ook nog op omzetten, winsten en cash flows (hoewel die duur worden betaald). Verder kan met één welgemikte headline alles weer anders zijn en denkt u niet intuïtief meer dat we alles hebben gehad, maar dat we er nu pas echt aan beginnen.