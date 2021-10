Autosector leeft op

Royce, leuke column. Auto sector. Ik mis plaatje Tesla. Die zijn sterk gegaan de afgelopen tijd. Volkswagen vind ik nog niet heel lekker gaan. Posters zijn sterk bezig vandaag. Ik ben wat later. Ik zit nog steeds te hinken. Mijn trades zijn een stuk minder geworden. Er gaan al geruchten dat mijn broker met een winstwaarschuwing moet gaan komen als het zo doorgaat met mijn trades. Heel veel geld binnen geharkt de afgelopen 3 a 4 weken. Het stroomde gewoon binnen. Maar ja. Die periode is per saldo altijd te kort. En er stroomt vanzelf weer wat uit, ik probeer dat uiteraard te beperken, maar zo gaat dat nu eenmaal met posities. Ja. Ik heb een shortje Nasdaq gekocht. Kleine positie. Ik laat de downtrend als mijn friend fungeren. Kijken of ze mijn friend willen blijven. VIXie is al behoorlijk zich aan het terugtrekken. Gaat dat proces niet te snel in de huidige tijd waar we inzitten? Zie ik alle grondstof prijzen in het groen liggen, varierend van minimaal tot een ruime 3% in de plus? Rustig kijkend op dit moment. De beurzen moeten de richting gaan bepalen. Gaan ze huidige downtrends slechten? Dag is nog lang. Het valt me nog steeds erg mee dat bedrijven nauwelijks tot geen winst waarschuwingen hebben gegeven. Is dat management van verwachtingen achter de schermen of krijgen we straks alsnog kille vooruitzichten voorgeschoteld? Het lijkt me wel, gezien de huidige perikelen. Een belangrijke splitsing waar de beurs futures nu op staan. Doorzetten hoger is positief voor de stieren. Het weggeven van de groene winsten is negatief en support de beren in hun acties en maken de huidige dalende trendlijnen valide. Goud en zilver vind ik ook lastig. Ik zie zeker potentie. Maar hoe en wanneer? Voorlopig blijf ik bij dat zilver boven de $23 een goed teken is, ze moeten in ieder geval boven de $22 blijven anders loert toch de $18 a $19 en dat vind ik op dit moment mijn doel om zilver tot mij te nemen. Maar als de zilver trein eerder vertrekt, probeer ik uiteraard mee op de trein te stappen. Brent heeft het nog steeds lastig om de $84 a $85 te slechten. Belangrijk, want daar boven, is er ruimte voor veel meer. Lichtjes boven de 100 wordt het dan. Kunt u nagaan, we hebben nog niet zo lang negatief gezien voor de olieprijzen en de huidige prijs is dus bijna $85. Papieren markten zijn helemaal niet zo stabiel als we willen. Zeker niet met grondstoffen. Stieren u rent weer, gelukkig. Maar pas op dat u niet buiten adem raakt.