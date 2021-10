Vertel, waar haalt u die eeuwige 10% vandaan die u altijd denkt te maken?

Wat hebben wij beleggers toch met 10% per jaar? Dat percentage komt altijd weer opduiken, maakt niet uit hoe, wat en wanneer. Vraag zelfs een Nederlandse belegger die net van de Mount Everest komt afgerold, of middenin de Pacific uit het water wordt gevist, wat voor rendement hij of zij denkt te maken en...

Rendement

Is

Geen

Keuze



Risico wel. Uit #Schroders onderzoek vandaag (wereldwijd onder 23K beleggers), we leren het ook nooit #AEX pic.twitter.com/scz7g2qvos — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 13, 2021

Zie maar, zelfs in de donkerste beursdagen...

Niets veranderd. Midden in de kredietcrisis in zaaltje met particulieren: wat vindt u redelijk als u defensief belegt? Antwoord: 10% https://t.co/06zLR5q71R — Martine Wolzak (@wolzak) October 13, 2021

Beleggen is echter weten en niet verwachten. Vorige week gaf ik er nog een, dit is een sheet uit mijn eigen Lekker lang voor later beleggen-presentatie. Van tevoren kunt u uw eindsom uitrekenen binnen een bepaalde bandbreedte (risicofactoren), omdat u maar één dingetje niet weet als u start: wat de koers gaat doen.

Er is natuurlijk wel statistiek op basis waarvan u schattingen kan maken. Dit is het bruto herbelegde (inclusief dividend dus) trackrecord van aandelen gemiddeld per jaar in eigen valuta. Er zitten echte en teruggerekende rendementen tussen en de bron zet ik er dan bij:

AEX anno 1983: 11%

MSCI anno 1970: 10%

Nederlandse aandelen anno 1900 (Robeco): 8%

Dow Jones anno 1896: 7%

VS aandelen anno 1870 (Robert Shiller): 7%

VS aandelen anno 1802 (Jeremy Siegel): 7%

Wereldwijde aandelen anno 1602 (academisch): 7%

Gelet op het gerealiseerde rendement over zeg maar de afgelopen vijftig jaar is 10% en zelfs 11% niet zo gek van die Schroders-respondenten. Het is alleen een gemiddelde en per saldo op een termijn van decennia. Daar kunt u nooit en te nimmer voor de komende vijf jaar van uitgaan. Veel te kort voor een schatting.

U weet hoe het werkt op de beurs: op dagbasis is de beurs een gekkengesticht, maar hoe langer de termijn, hoe feillozer we alles inprijzen. Dat geldt ook voor rendementen. Op lange termijn kunt u aardige schattingen maken - van 7% tot 11% bruto per jaar dus - maar knap iemand die de volgende koerstik raadt.

Nog iets, die scores hebben nog nooit op het bord gestaan. Kijkt u naar de langste rendementen en naar de beurs in de afgelopen twaalf of vijftig jaar, dan kunnen 10% of 11% wel eens ambitieus zijn. Dat is alweer een mening en dat bepaalt Mr. Market wel, maar door van het hoogste uit te gaan legt u de lat hoog (voor uzelf).

Want bijvoorbeeld de lichting van het jaar 2000 op de beurs dacht ook fluitend 10% te maken. Die is echter uitgekleed en hebben we nooit meer terug gezien. Dat zaaltje particulieren van Martine Wolzak deed echter wel lekker met zo'n 12% per jaar van ruwweg AEX bodem 200 naar top 800 in twaalf en een half jaar.

Maar ach, keuzerendementen... Het is niet alleen particulieren voorbehouden. Zie CoolBlue maar vandaag, dat weer njet zegt en duidelijk maakt dat ze alleen voor de hoofdprijs naar de beurs wil. Het bedrijf laat ons speculeren en ik ben bang dat het in feite vandaag een omzet- en/of winstwaarschuwing geeft.

Slap van uitgerekend #CoolBlue dat ze niet gewoon zegt waarom ze - jammer! - beursgang uitstelt. "Onzekere markten" is in haar eigen jargon gewoon gelul. Dan gaan we dus speculeren en dan is mijn take dat institutionele beleggers niet happig zijn #AEX https://t.co/xCRlYWePeM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 13, 2021

