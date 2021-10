Is er ook nog goed nieuws? Het is niet leuk voorbeurs

De AEX indicatie is vlak na een miezerig Wall Street, de dollar zakt iets, rentes doen nog niks, commodoties en crypto doen iets hoger.

Hong Kong is dicht in verband met een storm (alweer) en China waarschuwt voor de huizenprijzen. Inderdaad, de koersen willen even niet meer en dit is een van de redenen, Apple ook al. Supply chain issues, energieprijzen, transportenkosten en economische vertraging hebben impact overal impact op omzet en winst.

En aandelen waren en zijn duur. Vul verder maar in, mindere koersen lijken dan logisch. Als langetermijn belegger maakt mij dat niet uit, in die zin dat mindere tijden er gewoon bij horen en ik zit het wel uit. Als u korter speelt, moet u keuzes maken. In principe moet u defensieve aandelen hebben als de beer de keel schraapt.

Maak u echter geen illusies als de boel gaat, want dan gaat alles mee. Zeker als iedereen indextrackers verkoopt. Hoi, ik ga niet beweren dat de beurzen nu gaan dalen, weet ik veel, want het kan best zijn dat al deze factoren temporary zijn en dat de beurs alweer andere tijden gaat inprijzen.

Apple’s suppliers dropped Wednesday following news the tech giant is likely to slash its iPhone 13 production target for 2021 due to chip shortages https://t.co/mMDfVSM8Wh — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2021

Ik ga gauw door, want er is veel nieuws op het Damrak. CoolBlue mag het zelf vertellen, de beursgang gaat helaas voorlopig niet door. Beetje tegenvallende institutionele belangstelling, gok ik. De CEO vertelt het zelf in een minuut.



JustEatTakeaway heeft omzetcijfers Q3 en meldt 25% ordergroei op jaarbasis, veel minder dan de 37% over het vorige kwartaal. Het bedrijf handhaaft wel de outlook 2021. Vooral in de VS is nog wel wat werk, als ik dit zo zie.



De koers lag heel slecht de laatste tijd en vandaag deelt Fagron bij haar Q3's mee dat de winst dit jaar aan de onderkant van de bandbreedte uitkomt.

De opening dan en die is bijzonder flauw:



De rentes doen nog niks, maar de scores spreken boekdelen. Ja, wij ook boven nul.

En dan nog even dit

Aanmodderen:

All three major U.S. stock indexes ended in the red with the Dow down the most, weighed by healthcare and industrials. More here: https://t.co/9dUFsfTi4u pic.twitter.com/R4vorsUSm5 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2021

Oh, die huizenmarkten overal:

Here's the latest on the Evergrande debt crisis in China https://t.co/D3nN8noaYb — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2021

Prima:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober opnieuw verbeterd. Lees meer op: https://t.co/eL4tsuOd4G #economie pic.twitter.com/pYMDqXtv8L — CBS (@statistiekcbs) October 13, 2021

Ze waren tijd terug juist de klos:

China’s education stocks jump after government support for vocational schools https://t.co/7q5UniXfhA pic.twitter.com/yN8mLuY6hs — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2021

ASML, ASMi en Besi liggen ook niet zo lekker:

Semiconductor stocks are falling as investors fret about memory chip supply-chain issues https://t.co/iRqrG8yc0W — Bloomberg Markets (@markets) October 12, 2021

Zij ook:

Treasury Secretary Janet Yellen sticks with her assessment that elevated U.S. inflation will prove “transitory,” while acknowledging it will take longer for the pace of price gains to return to normal https://t.co/YaLkr58qhi — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2021

Goh:

World must triple clean energy investment by 2030 to curb climate change -IEA https://t.co/o3MEwpQZM4 pic.twitter.com/EkgMG2PK8Q — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2021

Het gaat gewoon niet sneller?

The impact of supply crunches in power and manufacturing components is showing up in data from Tokyo to London, adding to a deepening disquiet in global markets and underscoring the difficulty in cutting the world's dependency on polluting fossil fuels https://t.co/0Ya6wEwmyf pic.twitter.com/fKTjpVLv2i — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2021

Westerse autoriteiten lijken aan ter sturen op regulatie, geen verbod:

Cryptocurrencies post eight straight weeks of inflows - CoinShares data https://t.co/ZJKVcJ6Uxn pic.twitter.com/zcs2J97Kss — Reuters Business (@ReutersBiz) October 13, 2021

Veel plezier en succes vandaag.