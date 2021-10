Halfgeleiders in de belangstelling: ASML en ASMI blijven op koers

Europese halfgeleiders staan, ondanks recente dips, voldoende in de belangstelling.

In de VS staan Europese chippers recent in de schijnwerpers. Op het mediakanaal CNBC werd er afgelopen dagen geen geheim van gemaakt dat ASML een little known company is met veel potentie.

Bank of America stelde onlangs in een rapport vast dat Nederlandse halfgeleiders prima in staat zijn verstoringen in de aanvoerketen en stijgende inkoopkosten door te berekenen aan hun klanten.

De Amerikaanse zakenbank geeft zelfs koopadviezen voor marktleiders als ASML en ASMI, met koersdoelen van respectievelijk €819 en €464 euro. Ook over Infineon Technologies was de zakenbank positief.

Technische plaatjes wijzen de weg

Uiteraard ga ik hier niet in op de economische parameters van deze chippers. Daar kijken mijn collega's van de IEX-beleggersdesk al naar. Ik ga wel over de technische plaatjes. En die geven goed aan dat de dalingen bij de grote chippers nog geen grote technische schade hebben opgeleverd.

Vandaag zoom ik in op de lange-termijnplaatjes van ASML en ASMI. Ik heb hier aan het begin van het jaar al aangegeven dat halfgeleiders aangehouden mogen worden en dat advies geldt nog steeds.

ASML nog steeds op koers

ASML slaagt er in om fors hogere toppen en bodems te vormen. Elke terugval wordt nog steeds benut om (bij) te kopen.

Ook de recente dip heeft het technische plaatje niet geschonden. We houden rekening met een verdere koersstijging indien de weerstand van €764,40 (de top van 17 september) wordt gebroken. Daarna ligt ons volgende koersdoel op €850.

Steun ligt rond €559,70 (de bodem van 8 juli). We handhaven een positieve visie, waarbij de dips benut mogen worden om posities uit te breiden.

ASML aanhouden in de beleggingsportefeuille

De Tostrams-analisten hebben de afgelopen jaren meerdere langetermijn-koopadviezen voor deze chipgigant gegeven.

De laatste opname van ASML in de Tostrams defensieve langetermijnportefeuille dateert al weer van 18 maart 2019, met een aankoopkoers van €168.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (de rode glooiende doorlopende lijn), wijst bij ASML op een positieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator van ASML (de blauwe glooiende doorlopende lijn) loopt omhoog en geeft betere prestaties aan, vergeleken met de rest van de markt.





ASMI blijft technisch op peil

ASMI consolideert binnen de stijgende trend. De eerste weerstand ligt rond €379,80 (de top van 17 september). Bij een doorbraak daarvan kan de koers verder omhoog richting €455.

De stijgende koersbodems op de grafiek van ASMI geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. Steun ligt op €266,20 (de bodem van 1 juli).

ASMI aanhouden in de beleggingsportefeuille

Ons laatste koopadvies voor ASMI is van 5 juli 2020. Toen adviseerden wij 150 aandelen ASMI aan te kopen op een koers van €139,50. Deze positie adviseren we aan te houden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (de rode glooiende doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator (de blauwe glooiende doorlopende lijn) loopt omhoog en geeft aan dat ASMI beter presteert dan de rest van de markt.