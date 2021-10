Slotcall: De AEX trekt geen worst van tafel

Waarschijnlijk moet ik de kop even uitleggen. Hier op de redactie is namelijk niemand bekend met de uitspraak ‘geen worst van tafel trekken’, doelend op iets (vaak een voertuig) dat niet al te veel pit heeft.

Binnen mijn Achterhoekse kennissenkring begrijpen de meesten daarentegen wél wat ik bedoel. Laat alstublieft even weten of u deze uitspraak weleens op een tegeltje voorbij heeft zien komen, of dat dit simpelweg een van mijn hersenspinsels is. Hoe dan ook, de AEX trok vandaag met -0,3% geen worst van tafel.

Belangrijke macrocijfers

Met alle worsten nog altijd op tafel, gaan we snel over tot de orde van de dag. Laten we een blik werpen op de macrocijfers. In de Verenigde Staten werd het aantal openstaande vacatures gepubliceerd. Dit aantal is in augustus harder gedaald dan verwacht. In juli was het aantal onvervulde vacatures nog bijna 11,1 miljoen en dit daalde in augustus naar ruim 10,4 miljoen, terwijl economen rekenden op 10,9 miljoen. Wel is het nog altijd een stuk meer dan de 6,5 miljoen vacatures van augustus 2020.

Dan gaan we even koekeloeren bij onze oosterburen. Daar waren alle ogen vandaag gericht op de ZEW-index die het economisch sentiment weergeeft. Niet alleen daalde de index voor de vijfde maand op rij, ook is de ZEW-index is een stuk harder gedaald dan werd verwacht. De index daalde van 26,5 in september tot 22,3 in oktober. Experts gingen uit van een daling tot 24.

Forumkampioen

Ik zou nu graag een applausje horen voor forumlid ‘voda’. Vandaag plaatste hij zijn 300.000e bericht op ons nog altijd zeer actieve forum. Een prestatie van wereldformaat. Sinds voda eind 2005 lid is geworden van het forum, moet hij namelijk gemiddeld ruim vijftig berichten per dag geplaatst hebben. Petje af voor voda.

"Fastned potentiële bom in portefeuille"

Het aandeel elektrische auto’s in de totale autoverkopen stijgt hard in binnen- en buitenland. Daar profiteert Fastned (-4,7%) van. De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis zoals verwacht met 95%. Met meer elektrische vierwielers op de weg, groeit ook de momenteel nog te lage bezettingsgraad van Fastneds snellaadstations. “Dit is van essentieel belang, want met de huidige lage bezettingsgraad is het voor Fastned praktisch onmogelijk om in de toekomst winstgevend te worden”, meent IEX-analist Niels Koerts.

Toch is dit volgens Niels Koerts bij lange na niet genoeg om de ongekend hoge marktwaarde te verklaren. Zeker niet nu het bedrijf ook nog eens last ondervindt van de stijgende energieprijzen. “Ik kan niet anders concluderen dat het aandeel een potentiële bom is binnen de beleggingsportefeuille”, schrijft Koerts zelfs in zijn analyse van Fastned. Zijn hele artikel vindt u hieronder.

Ook Fastned heeft last van hogere energieprijzen #FASTNED https://t.co/yRwy6UNdYi — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2021

Deutsche Post DHL draait op volle toeren

Stijgende transportkosten en de verwachting van een algehele mondiale groeivertraging drukken de koersen van postbedrijven en logistieke dienstverleners. Niet geheel terecht, meent DP DHL (+0,5%), dat laat weten dat alles op volle toeren draait. “Het Ebit van de groep als geheel zal volgens voorlopige cijfers over het derde kwartaal met 28% zijn gestegen”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn hieronder te lezen analyse. Daarmee presteert het bedrijf boven de analistenconsensus.

Deutsche Post DHL zal op 4 november de prognose voor dit jaar en voor 2023 verhogen. “Dat de koers niet positief reageerde op de nakende opwaartse winstprognose, heeft ook te maken met het feit dat DP DHL de laatste tijd wel vaker de prognose heeft verhoogd en de analistenconsensus daar al langer rekening mee heeft gehouden”, licht Schutte nog toe.

Nog even over Deutsche Post DHL #DEUTSCHEPOSTAGNAO.N. https://t.co/m1AAE5m7I6 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 12, 2021

Rentes

De rentes klimmen weer wat verder op. Zo steeg de Nederlandse tienjaarsrente met drie basispunten tot 0,03%.

Onze 10jr rente tikt nu nét boven nul. Dat is haar vorige keren slecht bevallen, zoals u aan plaatje ziet. Dit is hele beeld sinds #ECB op 22-1-2015 aankondigde (staats)obligaties te gaan kopen. Die belofte is ze zeker nagekomen, zal ik maar zeggen pic.twitter.com/jpVI4h5hWp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 12, 2021

Brede markt

De AEX (-0,3%) presteerde vandaag een fractie minder slecht dan Frankrijk (-0,4%) en Duitsland (-0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 2,2% tot 19,6 punten.

Wall Street aarzelt: S&P 500 (-0,0%), Dow Jones (+0,0%) en de Nasdaq (-0,1%).

De euro daalt 0,1% tot 1,154 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,4%) stijgt waar zilver (-0,1) licht daalt.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,3%) dalen beide.

Bitcoin (-1,1%) daalt licht.

Het Damrak:

Analisten van Bank of America stelden vandaag dat de halfgeleidersector, en specifiek ASML (-0,6%) en ASMI (-1,7%), de hogere kosten prima kunnen doorrekenen.

(-0,6%) en (-1,7%), de hogere kosten prima kunnen doorrekenen. Gisteren was een dag om snel te vergeten voor Just Eat Takeaway (+1,8%). Vandaag zat de maaltijdbezorger er echter een stuk warmer bij. Beleggers lijken voor te sorteren op de kwartaalcijfers van morgen.

(+1,8%). Vandaag zat de maaltijdbezorger er echter een stuk warmer bij. Beleggers lijken voor te sorteren op de kwartaalcijfers van morgen. Ahold Delhaize (-2%) is door Goldman Sachs van de kooplijst gehaald. Het koersdoel van €30,50 blijft hetzelfde, maar gaat nu dus gepaard met een houdadvies.

(-2%) is door Goldman Sachs van de kooplijst gehaald. Het koersdoel van €30,50 blijft hetzelfde, maar gaat nu dus gepaard met een houdadvies. Uit een door Fagron (+2,5%) zelf samengestelde analistenconsensus blijkt dat de omzet van het bedrijf afgelopen kwartaal op jaarbasis met zo'n 9% is gestegen. Daarnaast heeft KBC Securities Fagron vandaag op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel van €19,50 bleef gelijk.

Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €99 van €107 en houden - JPMorgan Cazenove

ASML: Koopadvies afgegeven met koersdoel van €805 - Sabadell

Ahold Delhaize: van kopen naar houden - Goldman Sachs

Fagron: van houden naar kopen - KBC Securities

Agenda woensdag 13 oktober 2021

00:00 Maandrapport OPEC (Oos)

04:00 Handelsbalans - September (Chi)

08:00 Inflatie - September def. (Dld)

11:00 Industriële productie - Augustus (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - September (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)