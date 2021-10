Ondertussen op het IEX-forum: 300.000 posts voor voda! Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Over IEX

U kent het IEX-forum als de meest actieve beleggerscommunity van Nederland, waar iedere dag volop wordt gediscussieerd over aandelen, de beurs en beleggen in het algemeen. Soms op hoog inhoudelijk niveau door beleggers die echt van de hoed en de rand weten, soms wordt er ordinair gekift - zoals dat nu eenmaal gaat op online forums. Zo'n forum ontleent een groot deel van zijn dynamiek aan een klein groepje aanjagers, die veel posten, veel informatie delen en zo voortdurend nieuwe stof voor discussie aandragen. Bij IEX kan er op dat vlak niemand tippen aan 'voda', nom de plume voor Hans van der Bilt, lid sinds december 2005. Vandaag postte hij zijn 300.000e bijdrage op het forum. Toepasselijk genoeg op ons drukste forum, dat van het aandeel Pharming. De post in kwestie vindt u hier. Om dat even in perspectief te zetten: om dat aantal te halen moet je sinds 2005 een dagelijks gemiddelde van meer dan 50(!) forumposts halen. Dat is inclusief weekends, vakanties en feestdagen. Ongekend indrukwekkend en vanaf onze burelen aan het Beursplein en op het IEX-forum klinkt vandaag een klaterend en welverdiend applaus voor voda. Binnenkort kunt u meer lezen op de voorpagina van IEX, als we voda zelf aan het woord laten over zijn onvermoeibare forumarbeid.

