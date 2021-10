Slimste Belegger: de quizvragen

De Slimste Belegger van 2021, het beleggingsspel van BNP Paribas en IEX, is alweer afgelopen! Het was razend spannend, en de winnaars worden binnenkort bekendgemaakt.

De deelnemers konden extra speelgeld winnen door quizvragen goed te beantwoorden. Voor wie zijn kennis nog even wil opfrissen alvorens met de echte Turbo's van BNP Paribas aan de slag te gaan, volgen hier de antwoorden.

De quiz: vragen en antwoorden

Hoeveel aandelen maken deel uit van de AEX Index? (30 - 25 - 20)

25

In welk jaar is de Turbo in Nederland geintroduceerd? (2010 - 2008 - 2004)

2004

Stel, de euro/dollar wisselkoers stijgt van 1,12 naar 1,20. Wat betekent dat voor de waarde van een Turbo op Goud? (Stijgt in waarde - Daalt in waarde - Blijft gelijk in waarde)

Daalt in waarde: Turbo's zijn altijd in euro's genoteerd. Ook als de valuta van de onderliggende waarde een buitenlandse valuta is. Dat betekent dat beleggers wisselkoersrisico lopen. Bij de waardebepaling van een Turbo neemt men het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau.

Zo krijg je de waarde van de Turbo gemeten in de valuta van de onderliggende waarde. Om vervolgens de waarde van de Turbo in euro te bepalen, moet dus gedeeld worden door de relevante wisselkoers.

Als vervolgens de wisselkoers stijgt (dus je betaalt meer buitenlandse valuta voor een euro) dan is dat ongunstig voor de waarde van de Turbo. Andersom: als de wisselkoers daalt (dus je betaalt minder buitenlandse valuta voor een euro) dan is dat gunstig voor de waarde van de Turbo gemeten in euro's.

De koers van een aandeel is €75. Het financieringsniveau van een Turbo Short op dit aandeel is €100. De ratio is 10. Wat is de hefboom van deze Turbo? (10 - 4 - 3)

3. De hefboom bereken je door de koers onderliggende waarde delen door het (absolute) verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau. Dus: 75 / (100-75) = 75 / 25 = 3

Stel, u koopt een AEX Turbo Long met hefboom 5 en een ratio van 10. De AEX Index stijgt met 10%. Met hoeveel procent stijgt de waarde van uw Turbo (exclusief kosten)? (Niet te zeggen: aanschafprijs is onbekend - 50% - 100%)

50%. Als de hefboom 5 is en de onderliggende waarde stijgt met 10%, dan verandert de intrinsieke waarde van de Turbo met 5x10% =50% in waarde. De ratio is niet relevant voor de hefboombepaling van de Turbo.

Stel, de AEX Index staat op 770 punten. Wat is de waarde van een AEX Turbo Short met een financieringsniveau van 900, een ratio van 10 en een stop lossniveau van 754? (€13,00 - €14,60 - €130,00)

€13

Welke bearmarket in Amerika was relatief gezien de grootse ooit? (1972 - 1929 - 2001)

1929

Wat is de restwaarde van een Turbo als het stop loss-niveau is bereikt? (Staat niet van te voren vast - Stop loss-niveau / Financieringsniveau - €0)

Staat niet van te voren vast. Als een belegger een Turbo Long koopt, schaft BNP Paribas de onderliggende waarde feitelijk aan. Als de onderliggende waarde het stop loss-niveau van de Turbo Long raakt of doorbreekt, dan zal BNP Paribas die positie in de onderliggende waarde vervolgens weer verkopen.

Het staat niet van te voren vast tegen welke prijs dat zal zijn. Pas als de gehele positie in de onderliggende waarde die voor die Turbo werd aangehouden, verkocht is, zal de gemiddelde koers van het sluiten bepalend zijn voor de restwaarde van de Turbo.

Wat is de onderliggende waarde van Turbo's waarmee beleggers specifiek kunnen inspelen op de volatiliteit van Europese aandelen? (VIX Future - VSTOXX Future - Share Volatility Future)

VSTOXX Future

Over De Slimste Belegger

De Slimste Belegger wordt jaarlijks door BNP Paribas Markets en IEX georganiseerd. In dit gratis spel leert u alles over de verschillende aspecten van beleggen en het handelen in de Turbo's van BNP Paribas. Klaar om met echte Turbo's te handelen? Ga aan de slag met BNP Paribas.