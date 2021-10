Nu ook CNBC, Wall Street wordt wakker en ontdekt ene ASML

Wall Street kijkt echt niet verder dan zijn neus lang is? CNBC maakt vandaag kennis met ASML. De auteur maakt er tussen de regels door geen geheim van dat hij het bedrijf niet kent en spreekt van little known company (dat volgens diverse analisten in het stuk wel naar beurswaarde $500 miljard kan, is nu $300 miljard).

Chip machine maker ASML will grow into a $500 billion business next year, tech investors predict https://t.co/QHZQjcxZIj — CNBC (@CNBC) October 12, 2021

Little known company? Kijk, nog van vorige week. Hier refereer ik aan en daarom stel ik ook dat de Big Board niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Zelfs Warren Buffett heeft maar een handvol buitenlandse beleggingen en zo zijn er meer voorbeelden.

Precies 5jr geleden op WSJ:



"Can This Little-Known Chip Company Preserve Moore’s Law? Industry hopes Dutch ASML can quicken pace of innovation"https://t.co/Ya9LTYb3uH



Dat was op 97,93. Little known company is nu nr 20 wereld en sinds slot zit #ASML in bearmarket op... 611,60! pic.twitter.com/jSe5XJLg4P — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2021

Die upside van 40% die de analisten nog in ASML zien, is voor hun rekening. Als Nederlandse beleggers interesseren ons andere dingen: als Wall Street en beleggend Amerika het aandeel niet kennen en misschien inzien hoe belangrijk het bedrijf is in de hele chipketen, zit er dan wellicht nog meer koerswinst in?

VS zit al heel diep in ASML

Ik voorspel geen koersen, maar ik denk dat het meevalt. De VS belegt al heel veel in ASML. Zo zit het fonds in de Nasdaq 100 - zie hier de fondsen met de grootste market cap - is het een zwaargewicht in diverse MSCI- en Euro Stoxx-indices en heeft het ook een plekje in sectorindices als de SOX semiconductor index.

Kortom, de Amerikanen mogen dan nog nooit van ASML hebben gehoord, ze zitten er al wel in. Zeker de instituten. En eerlijk zeggen: kent u al deze grootmachten uit de Nasdaq 100, waar u misschien een tracker op hebt? Ach, als puntje bij paaltje komt, maakt ons niks uit waar we in beleggen. Als het maar stijgt :-)

Wat dat betreft zijn Amerikanen net als wij. Ja, wij gaan eerst, want onze aandelenbeurs is ouder. Iets dat Amerikanen vaak ook niet weten. Die denken dat Wall Street... Misschien dat er vandaag wat nieuwsgierige Amerikanen gaan kijken bij ASML door dit bericht, maar wellicht schrikken ze meteen van de koers...