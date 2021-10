Het is rood voorbeurs en u wordt niet vrolijk van het nieuws

De AEX indicatie is lager na een wegzakkend Wall Street en nu een overwegend slecht Azië.

Energie, inflatie, rente en zorgen over het startenende Q3-cijferseizoen heet het op de networks. Rentes hoger, dollar constant, commodities wisselend en crypto hoger, als ik snel ga. In China... Laat ook maar, Evergrande dus. De handel in het aandeel is nog steeds opgeschort. Tencent doet -2,7%.

WATCH: Ailing property developer China Evergrande to miss paying at least some of the $148 million due to overseas creditors, sources said https://t.co/gGa5Epc8HQ pic.twitter.com/AL33p8EdZd — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2021

Fastned heeft Q3's en meldt weer dikke double digits. Ik heb geen consensus en durf mijn vingers aan dit story telling aandeel niet te branden of ze goed of slecht zijn, of hoe ze vallen. Wel valt mij deze alinea nog op. Sluit u prijsverhogingen aan de lader niet uit?

De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt zijn de afgelopen weken aanzienlijk gestegen. Fastned heeft zich gedeeltelijk ingedekt tegen deze stijging door de verkoop van HBE's (Hernieuwbare Brandstofeenheden).

Daarnaast heeft Fastned volledige controle over de verkoopprijs en wordt momenteel overwogen om te bewegen naar een meer dynamische prijs-strategie waarmee de fluctuaties op de Europese groothandelsmarkt voor elektriciteit beter gevolgd kunnen worden.

Hier leest u het ABM-verslag:

Wat mij betreft kiest de markt nog niet definitief voor het al dan niet volgen van het tijdelijke inflatiescenario van de centrale banken. Zie hier de VIX-index, ofwel volatiliteit. Die staat exact op officieuze nervositeitsgrens 20,0. Ofwel, waar gaan de koersen heen Grote Smurf, vraagt de beurs zich af?



De gasprijs neemt intussen ook een vaste plek in deze rubriek in.



De opening dan met weer druipkoersen. Het is voor het eerst sinds een jaar dat Mr. Market een daling niet zomaar weer van het bord veegt.



De rentes schrapen nog een beetje hun keel.

Het wil niet meer zo vlotten:

Stocks on Wall Street surrendered their morning gains, closing near the day’s lows. Rising oil prices stirred concerns about inflation and investors were a bit cautious ahead of corporate earnings this week. More here: https://t.co/OQLXbQNMQQ pic.twitter.com/wRHOUa2Ctz — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2021

Wie durft?

JUST IN: Alibaba shares have climbed over 20% in Hong Kong since hitting a record low last week. There’s speculation China’s scrutiny may be easing. https://t.co/sfLVOWtpRS — Bloomberg Markets (@markets) October 12, 2021

Olie:

Big swings in the price of oil derivatives signal that U.S. crude supply is getting tighter https://t.co/9aXbKQInaz — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2021

Formeel geen ontwikkelde markt, maar toch:

LATEST: South Korea’s central bank held off from a second-straight rate hike on Tuesday, but signaled further moves are likely in the pipeline https://t.co/DB7N3zxIeH — Bloomberg Markets (@markets) October 12, 2021

Pompidom:

Good Morning from #Germany where #inflation pressures keep rising. Germany's wholesale prices jump 13.2% YoY in Sep vs +12.3% in Aug. This was highest monthly annual rate of change since June 1974 after 1st oil crisis. From Aug2021 to Sep2021 wholesale prices rose by 0.8% MoM. pic.twitter.com/NKMf7kvlev — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 12, 2021

Als China, India, VS en Rusland nou eens iets bekokstoven, kan de rest bij het kruisje tekenen:

This year’s #COP26 climate meeting aims to secure far bolder action from the nearly 200 countries that signed the 2015 Paris Agreement. Global carbon pricing is one of the mechanisms they hope will achieve that. Read more here: https://t.co/WZZMmXqJBe pic.twitter.com/LGIXe1cTIB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2021

De omstreden IMF voorzitter mag blijven na haar datafraude:

Boomer! :-)

"I personally think Bitcoin is worthless."



JPMorgan's Jamie Dimon says during the IIF annual membership meeting https://t.co/sv44ZKfpig pic.twitter.com/RYlkgyfczF — Bloomberg Technology (@technology) October 11, 2021

Veel plezier en succes vandaag.