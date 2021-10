Overal openlijk twijfel en weifel aan tijdelijk inflatiescenario

Ach...

Het was een vd fondsen van H1. Niet meer. #PostNL is beetje stiekem in bear market verzeild geraakt #AEX pic.twitter.com/PVBDVe49O6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 11, 2021

En de AEX? Die ploetert ook weer vandaag. Even paar procent dippie doen en hup weer verder, zoals we zo vaak zagen sinds de krach vorig jaar maart, is er even niet meer bij. Het is al sinds begin vorige maand hannesen op de brede aandelenmarkten.



Daarom kijk ik bij de usual suspects. Vooral de rentes springen er vandaag weer uit. Alleen de Duitse en (hoe lang nog, lijken de tabel en scores bijna te zeggen) de Zwitserse tienjaarsrente noteren nog onder nul. U ziet het, sinds vandaag staan wij in Nederland ook weer boven NAP.

Psst, het kan ook zijn dat de markt een risicopremie wil nu ze weet dat onze minfin het bij voorkeur met Afrikaanse vakantieparken doet - alle rode vlaggen trekken spontaan strak - maar dat is natuurlijk een grapje.



De inflatieverwachtingen en de energieprijzen weet u intussen: upperdepup.

Daarom dus, Nederlandse gas future vs de euro inflatieverwachting.

De cup met de grote oren zie ik niet zo snel naar Groningen gaan, maar met een beetje mazzel legt ze wel de #ECB er op ?? pic.twitter.com/aC4estnMSU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 11, 2021

Het hoeft niet dat dure energie economie en winsten om zeep helpt, de zogenaamde energy crunch kán nog met een sisser aflopen:

Natural gas volatility has spiked to levels not seen in recent history, but looking over past 15 years, disruption hasn’t spilled over to broader markets (oil, S&P 500 or 10y Treasury)

?@DataArbor? ?@Bloomberg? pic.twitter.com/paR14zUWK4 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 11, 2021

Het is wel zo dat de markt is veranderd. Gas wordt anno nu veel meer vrij verhandeld dan eerder en u weet wie dan spekkoper is: de hoogstbiedende, ofwel Azië dus. Kerende schepen op volle zee zijn heel normaal. Voeg dat bij de enorm stijgende vraag door omschakeling en er is onderinvestering.

Ik hoop voor u dat u dit verhaal open krijgt, want het is lang, leerzaam en vooral uitputtend wat FT schrijft. En oh ja, de Chinese kolenfutures staan op een all-time high... Zeg maar dag tegen duurzaam ook, op deze manier.

Gas shortages: what is driving Europe’s energy crisis? https://t.co/ug40XgzNpS — Financial Times (@FT) October 11, 2021

Terug naar het Damrak. Is dit ook een veeg teken? Het valt mij op dat vooral de dure aandelen vandaag weer het slechtst liggen en weer met hun bodems van vorig week flirten. Ik noem even heel grof wat namen:

ASML

Adyen

ASMI

Besi

DSM

IMCD

Wolters Kluwer

Alfen

InPost

CM.com

Het morgen cijferende Fastned, de duurste van allemaal, stijgt dan weer wel. En hoe, +7% nu. Pak ik nog even de woorden erbij van onze DNB-president van vandaag. Waarschuwt hij ons, of dekt hij zichzelf alvast zelf in voor het geval dat... Allebei kan ook.

Aldus @DNB_NL president Klaas Knot. Hij zit formeel in kamp tijdelijke inflatie, maar raadt ons beleggers wel een Plan B aan #AEX https://t.co/y6A9Ew9BYw pic.twitter.com/KlMnDZbWda — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 11, 2021

En dat is misschien nog niet zo'n vreemde gedachte. De markt gaat er hoe langer hoe meer vanuit dat ook het VK nog dit jaar de rente verhoogt. Zoals ik de markt lees, kiest die nog niet definitief tussen galopperend en tijdelijk inflatiescenario, maar de koersen twijfelen en weifelen openlijk.