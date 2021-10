We moeten even praten, beste TomTom- en Fastnedbeleggers

Zijn er nog beleggers onder ons die wachten tot Aegon...

... en KPN ooit weer de aankoopkoers van lang, lang geleden aantikken? OK, u beurde wel dividenden in al die jaren, maar lang niet altijd, ofwel er is geen sprake van een echt herbelegvliegwiel.

Het is zo'n cliché op de beurs, waarvan ik weet niet weet of die waar is, ooit is aangetoond, of zelfs wetenschappelijk is bewezen, maar die u denk ik allemaal wel kent: particulieren blijven altijd net zo lang zitten in een asset die onverhoopt is gedaald, totdat ze hun aankoopkoers terug zien.

Deze week komen bij ons automotive aandelen Fastned en TomTom door met hun Q3-cijfers. Gisteren keek ik in mijn vooruitblik naar de koers en de door de analisten verwachte omzet en winst/verlies. Voor TomTom luidt de Refinitiv verwachting €0,01 winst per aandeel bij €132,98 miljoen omzet.

Onze Beleggerdesk, die weinig fantasie in het aandeel ziet, heeft het aandeel op Hold staan en het koersdoel komt helaas aardig in de buurt. En dan weet u het wel.

Voor Fastned heb ik helaas alleen verwachtingen voor heel 2021: €1,17 verlies per aandeel bij €13,50 miljoen omzet. Op de huidige koers is het fonds echter €832 miljoen waard en vandaar ook dat onze desk er geen fundamentele chocolade van kan maken: Strong Sell, maar het koersdoel is nog een eindje weg.

In mijn vooruitblik gisteren grapte ik dat beide fondsen maar moeten fuseren gelet op de redelijk identieke jaargrafieken. Die van TomTom is zeg maar de hele koershistorie van het fonds in het klein. In de loop van zo'n zestien jaar is er veel (overname)fantasie ingeprijsd, maar het is er nooit uitgekomen.

Kan gebeuren op de beurs, er zijn meer voorbeelden hiervan. Veel meer. Meer dan er succesverhalen zijn wellicht.

Hoewel TomTom al die jaren na de top forse waarderingen bleef noteren door alle fantasie, is het geen vergelijking met wat Fastned noteert. Zie die verwachte jaarcijfers maar in vergelijking tot de market cap die ik net gaf. Het fonds heeft net als Alfen volop geprofiteerd van de opkomst van elektrisch rijden.

Grote roerganger Tesla sleepte in haar koerscapriolen deze hele sector mee. Die is nu tot bedaren gekomen, hoewel Tesla zelf weer een mooie opgaande trend laat zien. Fastned niet meer. De cijfers komen op een sleutelmoment, want het fonds flirt momenteel met de laagste koersen sinds... u ziet het.

Toch vind ik het opvallend dat het fonds nog zo hoog staat, want fundamenteel springen nog altijd alle waarderingsmaatstaven op tilt. Daarom heet het ook een story telling aandeel: de koers drijft vooral op momentum, aandacht in de pers, publiciteit en alle denkbare reuring. Niets zo funest als stilte.

Toch is het fonds ruim gehalveerd sinds de top en geloof maar dat velen hier tegen double digits verliezen in hun portefeuille aankijken. Denk alleen maar aan al die Berenberg klanten die er op €80 of €100 in gingen... En die wachten wellicht tot de prijs hun aankoopkoers...

De grafiek van Fastned doet mij erg denken aan die van meme-aandeel GameStop, ook zó'n fonds dat het van herrie en publiciteit moet hebben. Dit is dan een mene-aandeel gaan heten, de enorme hoeveelheid uitstaande shorts was de aanleiding voor de hype. In feite is dit echter ook puur story telling.

Een fundamentele analyse maken is op basis van de huidige waardering nog steeds onbegonnen werk. Ook hier sta ik niet te trappelen om koffie te zetten voor iedereen die tegen double digits verliezen aan kijkt. De koers gaat echter niet echt kapot en blijft per saldo maar zijwaartsen.

Exact hetzelfde vehraal geldt voor AMC. Dat lijkt nog het meest op Fastned, zijwaartsen tussen koersen die er op het bord stonden voor de frenzy begon en de top. Alsof de markt toch nog een slag om de arm houdt, lijkt het plaatje bijna te suggereren.

De grote uitzondering is Nikola, maar hier is wellicht sprake van fraude. Toezichthouder SEC heeft dit in onderzoek. Het fonds staat weer precies om en nabij de koersen, die er ook op het bord stonden toen de hype begon. U weet alleen dat hier in de tussentijd een paar rijk en velen arm zijn geworden.

En wellicht zijn er ook hier beleggers die wachten tot hun aankoopkoers... Ik ga zeker niet stellen of zelfs suggereren dat TomTom en Fastned kun toppen nooit terug zien - zeg nooit nooit op de beurs - maar ik heb nog een oude beurswijsheid voor u, als u zo zelf in uw maag zit met, of zelfs gevangen zit in een asset.

Vergeet wat u ooit hebt betaalt en kijk er, of probeer het tenminste, met frisse, onbevooroordeelde blik opnieuw naar. Als u de stukken niet had, zou u ze dan vandaag kopen of niet gelet op koers, fundamentals, grafiek, of waar u ook maar naar kijkt. Is het een ja, houd dan uw stukken. Is het een nee? Duidelijk.