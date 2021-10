Veel beweging voorbeurs met weer de nodige en bekende usual suspects

De AEX-indicatie is hoger, Azië kleurt felgroen, de dollar staat op 1,158, de rentes doen nog niet veel en commodities (energie) en crypto liggen goed.

Het belangrijkste koersennieuws nu, in China is een technologie rally gaande, want een boete voor Meituan valt de markt blijkbaar mee. Geen nieuws van en over vastgoedflopper Evergrande dit weekend, maar de handel is nog steeds supended in Hong Kong. Tencent doet nu +2,7%:

China tech stocks surge after food delivery giant Meituan is hit with $534 million antitrust fine https://t.co/W3DrLUZvG5 — CNBC (@CNBC) October 11, 2021

Deze week start het Q3-cijferseizoen ook bij ons. Op Wall Street komt de hele financiële sector door, wij doen het met deze allemaal niet goed liggende aandelen:

DINSDAG 12 OKTOBER 2021

00:00 Fastned - Cijfers derde kwartaal



WOENSDAG 13 OKTOBER 2021

07:00 Fagron - Cijfers derde kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Trading statement



DONDERDAG 14 OKTOBER 2021

07:00 TomTom - Cijfers derde kwartaal

07:00 NSI - Cijfers derde kwartaal

08:00 RoodMicrotec - Cijfers derde kwartaal



VRIJDAG 15 OKTOBER 2021

07:00 Beter Bed - Cijfers derde kwartaal

Hoeveel issues hebben we momenteel wel niet op de beurs? Volgende maand komt het Amerikaanse schuldenplafond terug, maar de belangrijkste nu zijn denk ik rente, inflatie, energieprijzen en transportkosten, aanhoudende supply chain disrupties en chiptekorten en afnemende economische groei.

Goldman Sachs verlaagt zelfs al de Amerikaanse groeiverwachtingen. En dan verhogen de analisten toch nog de omzet- en winstverwachtingen voor de AEX-bedrijven met het Q3-cijferseizoen op komst. Dat verbaast mij. En toch, als ik puur naar de cijfers kijk. Uit mijn vooruitblik, oordeel zelf.

Is 17,9 keer de verwachte winst bij 2,5% dividendrendement, 0% rente en 2% inflatieverwachting heel gek voor een ontwikkelde index als de AEX, die voor een derde uit met name hoogwinstgevende technologie bestaat, voornamelijk kwaliteit herbergt en zeker geen onzin bevat?

Had ik niet verwacht met al die issues in de markt en economie, omzet- en winstverwachtingen analisten voor de #AEX blijven oplopen https://t.co/K2s4pA1JfV pic.twitter.com/jfk5QqRQx0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 10, 2021

Nog even de actualiteit, natural gas loopt weer op:



Bitcoin is ook weer best:



De opening dan met vooral hoge scores voor Azië, energieprijzen en crypto. Amerikaanse technologie (Nasdaq 100) blijft wel iets achter, maar veel is het niet.



De rentes zijn er vroeg bij vandaag. Ik ben niet zeker, maar wellicht is de Amerikaanse vastrentende markt vandaag dicht in verband met Columbus Day. De aandelenbeurzen zijn wel open.



Ja, u ziet het . Onze tienjaars Wopke staat weer op nul:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en wacht even, de overname van Carrefour gaat niet door en wie zet daar Adyen op €3320?

07:57 Overname Carrefour door Auchan loopt spaak - media

07:43 Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Adyen naar 3.330 euro

07:09 Bijna 238 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:05 Europese beurzen openen dicht bij huis

10 okt Drukke macro-agenda en eerste bedrijfscijfers

10 okt Uitgelicht: week in beeld

10 okt Nu 237,6 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

09 okt Apple in beroep in mededingingszaak Epic Games

09 okt FIL verkleint belang in SBM Offshore

09 okt APG halveert belang in Van Lanschot Kempen

09 okt Ruim 237 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

08 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

08 okt Wall Street licht lager gesloten

08 okt Olieprijs hoger gesloten

08 okt AEX hervindt weg omhoog

08 okt Europese beurzen overwegend lager gesloten

Analistenadvies:

Adyen: naar €3330 van €2960 (buy) - Jefferies

Aperam: naar €48 van €54 (hold) - Berenberg

Aedicica: naar €124 van €119 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en ligt het aan mij, of zijn er de laatste weken weer meer meldingen?

De agenda stelt niets voor:

08:00 Industriële productie - Augustus (VK)

08:00 Handelsbalans - Augustus (VK)

11:30 Industriële productie - Augustus (Bel)

15:30 Columbus Day VS - Wall Street regulier open

En dan nog even dit

Sterke dollar, of zwakke euro en de rest?

Dollar hits 2-1/2-year high against yen as Fed tapering seen on track https://t.co/4UDzHx4yPU pic.twitter.com/WoBbafm2GA — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2021

Uh-oh:

Goldman Sachs economists cut their forecasts for U.S. growth this year and next, blaming a delayed recovery in consumer spending https://t.co/RAXYXlds9p — Bloomberg (@business) October 10, 2021

Opvallend met war er dit jaar allemaal in China gebeurt?

Mercedes-Benz, the German company founded by the inventors of the motor car, is pouring more resources into its cutting-edge research and design capabilities in China as the center of gravity of the new auto world shifts eastwards https://t.co/n19O5fiaPn pic.twitter.com/rZlp3dmHCM — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2021

Gebrek aan investeringen?

Fossil fuels are staging a comeback, undermining the global climate-change battle https://t.co/evaXfd3r0f, @JavierBlas writes — Bloomberg (@business) October 10, 2021

Totdat een keer de koersen blijven dalen:

Why investors may want to hit the buy button the next time tech stocks sell off (via @TradingNation) https://t.co/hho3p960SU — CNBC (@CNBC) October 10, 2021

Er zijn alweer pepernoten op IEX HQ, ofwel:

Start your holiday shopping now. Here are some goods that may be running out of stock https://t.co/U3at9VMBAu — CNBC (@CNBC) October 10, 2021

Oh:

For investors, the next stage of the pandemic means a tougher landscape for stock picking https://t.co/fyI1IEOGtm — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2021

Verhip:

Bank of America estimates 94mln potential users of cryptocurrencies from EM/Developing countries w/high inflation who could begin to transfer volatile fiat currencies into more stable digital assets. pic.twitter.com/p5nzcNPaWL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 10, 2021

:-)

Veel plezier en succes vandaag.