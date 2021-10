Slotcall: Dit is toch echt uw laatste kans

De AEX (-0,7%) valt vandaag uit de toon en dat is vooral de schuld van onze technologiebedrijven. Onder andere de zwaargewichten ASML (-2,6%) en Adyen (-3,4%) kleuren rood. Wat opvalt, is dat de daling in de namiddag werd ingezet.

Wellicht speelt het banenrapport mee. Niet zozeer dat het aantal nieuwe arbeidsplaatsen over de maand september aanmerkelijk lager uitkwam dan verwacht (+194K vs 500K verwacht). Veel interessanter is de loongroei. De markt rekende op een stijging van 0,4% op maandbasis, maar uiteindelijk werd het een plus van 0,6%.

Dit betekent dat de lonen sneller omhoog gaan dan verwacht. Absoluut een cijfer waar de Federal Reserve ook naar kijkt. Als de lonen te snel oplopen, bestaat er een kans dat de Amerikaanse Centrale bank sneller gaat taperen. Met name groeiaandelen hebben hier last van. Deze fondsen hebben de winsten in de toekomst liggen en kennen daardoor een hogere waardering. Een hogere rente hakt hier hard op in, omdat deze toekomstige winsten dan minder waard zijn.

Misschien is het ver gezocht, maar ik sluit niet uit dat dit cijfer over de loongroei de trigger is voor de lagere koersen van technologie-aandelen. Waarde-aandelen doen het daarentegen juist goed en dan heb ik het vooral over de financials. Aegon (+0,4%) en ING (+0,4%) profiteren immers van de gestegen rentes, zo klimt de vergoeding op Amerikaans staatspapier met drie basispunten tot 1,60%.

Laatste kans om te stemmen

U heeft tot maandag de tijd om ons naar de winst te supporten. In een half uurtje (met af en toe wat blessuretijd) praten we u (gratis) bij over het laatste beursnieuws, en geven we onze visie op aandelen. Als kleine tegenprestatie vragen we u om een gunst.

Om de Dutch Podcast Award winnen heeft de podcast stemmen nodig, dus show us some love en stem alstublieft vóór 11 oktober via deze link op de IEX BeleggersPodcast. Het kost nog geen minuutje van uw tijd. Alvast bedankt namens het gehele IEX-team.

Zoals u van ons gewend bent, staat vandaag ook de nieuwste podcast online. Wat mij betreft is het een absolute klassieker, maar het echte oordeel is natuurlijk aan u.

IEX Podcast! Natuurlijk bemoeien we ons er mee, @KoertsNiels en ik denken lekker héél anders over Wopke, we bespreken uitvoerig o zo ingewikkelde energie, rente, inflatie, China, #Shell #ArcelorMittal en we doen veel luisteraarsvragen #AEX https://t.co/heJjCH80jR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 8, 2021

Akzo Nobel

De grondstofprijzen lopen in een rap tempo op en Akzo Nobel (-0,6%) heeft hier als verfconcern last van. In de eerste jaarhelft kon het bedrijf deze hogere kosten nog volledig doorberekenen aan de consument, maar in het lopende halfjaar wordt dit een stuk lastiger.

Ook een probleem is de verstoring in de toeleveringsketen. Analist Martin Crum zegt dat deze verstoring hardnekkiger blijkt dan zich eerder liet aanzien. Hij vreest daarom dat de derdekwartaalcijfers lager uitkomen dan verwacht. Voor hem reden om zijn taxaties naar beneden bij te stellen. Of u de aandelen nu moet verkopen, leest u in het onderstaande artikel.

AB Inbev

Het aandeel AB Inbev (-0,6%) koerst op het laagste niveau sinds eind februari. De grote boosdoeners zijn de stijgende grondstof-, energie en transportkosten. Hierdoor lopen de kosten voor het brouwen van bier naar verwachting met zo'n 30 tot 40% op. Zakenbank Berenberg gaat uit van een stijging van 36%.

Een dergelijke kosteninflatie hebben we de afgelopen decennia niet eerder gezien. Alle brouwers hebben hier last van, maar wat opvalt is dat de markt AB Inbev hiervoor extra hard afstrafte. Dit is opvallend, omdat de Belgische bierreus in verhouding tot Heineken en Carlsberg minder kwetsbaar is voor hogere grondstofprijzen.

Hoe dit precies zit leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven maar oplopen. Nog zo'n dag en Wopke Hoekstra mag weer geld betalen om geld te lenen.

Nederland: +3 basispunten (-0,03%)

Duitsland: +3 basispunten (-0,15%)

Italië: +3 basispunten (+0,88%)

Verenigd Koninkrijk: +7 basispunten (+1,15%)

Verenigde Staten: +3 basispunten (+1,60%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,7%

AEX deze maand: +0,0%

AEX dit jaar: +23,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +26,1%

Kleine aandelen onderuit

De belangrijkste graadmeters sluiten ruim in het groen. Zowel de AEX (+0,7%), de DAX (+0,4%) en Wall Street (gemiddeld +1%) vinden de weg omhoog. Ook China zit in de herstelmodus. Het zijn daarentegen de kleine aandelen die achterblijven, zo geven AMX (-1,0%) en ASCX (-2,4%) wat terrein prijs.

AEX

Besi (-4,4%) laat de laatste weken ten opzichte van ASML (+0,3%) en ASMI (-2,4%) een behoorlijke underperformance zien. Wat meespeelt is dat de chipper uit Duiven ten opzichte van die laatste twee een minder sterke marktpositie heeft. Als de chipvraag afzwakt heeft Besi hier verhoudingsgewijs meer last van. Verder profiteert Prosus (+5,7%) van het aantrekkende sentiment rond Chinese aandelen. Waarom Randstad (+6,7%) zo goed ligt, is mij echt een raadsel.

AMX

ABN Amro (+3,9%) profiteert van de oplopende rentes en Flow Traders (+0,8%) heeft baat bij de opgelopen volatiliteit op de financiële markten. Fagron (-9,1%) duikt daarentegen steeds verder omlaag. Komende woensdag publiceert de medicijnbereider zijn derdekwartaalcijfers.

ASCX

Avantium (+15,1%) heeft de smaak te pakken. Fundamenteel houdt het allemaal niet over, maar als het momentum goed is, valt er met dit aandeel wel te scoren. Van Lanschot Kempen (-11,3%) ging deze week €1,95 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd sluit het aandeel zo'n 4% lager.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan als vanouds de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!