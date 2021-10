Hoe pijnlijke beginnersfouten mij juist geld hebben bespaard

De laatste uurtjes zijn aangebroken van de Slimste Belegger-competitie, het leerspel dat u wordt aangeboden door BNP Paribas. Hoewel de vier turbulente weekjes in de turbobusiness me een flinke som fictief leergeld hebben gekost, hebben ze me ook een hoop kennis opgeleverd.

Toch ben ik niet ontevreden over de manier waarop deze competitie mij vergaan is. Doordat het om fictief geld gaat, heeft het me in real life juist geld bespaard. Een ezel stoot zich namelijk geen twee keer aan dezelfde steen. In de echte wereld en met echte centen zal ik de fouten die ik tijdens de competitie heb begaan niet gauw nog eens maken.

Less is more

Omdat dit de eerste keer is dat ik te maken had met turbo’s, was het even wennen. Zo ben ik soms iets te gretig geweest met de hefboom. Less is more, heb ik geleerd tijdens het webinar van Jean-Paul van Oudheusden. Hij legde uit hoe turbo’s met een bescheiden hefboom kunnen helpen risico’s in te perken, waar ik juist grote risico’s creëerde.

In de eerste week pakten de hogere risico’s nog goed uit en liep ik joviaal rond op de redactie. In de weken die volgden deden de forse hefbomen mij de das om en maakte het joviale loopje plaats voor een meer ingetogen pas.

Uitgestopt

Alsof dit alles nog niet pijnlijk genoeg is, moet ik – onder lichte dwang van breedgrijnzende collega Niels Koerts – ook nog even melden dat mijn Turbo Long op ASML is uitgestopt. Gelukkig was het leergeld, zeggen we dan maar.

Ik hield mijn portefeuille niet nauwlettend genoeg in de gaten, dit had ik wel moeten doen. Zeker op het moment dat de beurzen roder kleurden en de volatiele aandelen alsmaar verder zakten. Des te meer respect naar de deelnemers die ondanks de stemmingswisselingen van de markt wel flinke rendementen hebben geboekt.

