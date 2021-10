Het is nog even opstarten voorbeurs, maar er is weer zat te doen

De AEX indicatie is vlak en één hot item mag u alvast doorstrepen. Op de reservebank zetten is beter gezegd, want binnenkort weer in dit theater? Het Amerikaanse schuldenplafond is namelijk verlengd tot 3 december.

China is weer open na een paar dagen dicht en de Shanghai Composite staat 0,6%. Deurtje verderop in Hong Kong is Evergrande nog steeds dicht en Tencent doet +1,7%. Wat is het vastgoednieuws uit China? Er is weer ergens een deadline gemist... Reuters praat u bij.



We schuiven nog twee deurtjes op. Kijk aan, Samsung meldt al voorlopige Q3-cijfers, de beste in drie jaar, maar ze zijn toch iets onder verwachting. De koers doet +1,5% in Korea. In Taiwan is TSMC door, maar meer dan deze regel kom ik niet tegen. De koers doet -0,9%.

08 Oct - 07:30:14 [RTRS] (TSM.N 2330.TW) - TSMC 2330.TW SAYS SEPTEMBER SALES AT T$152.69 BLN

Samsung shares rise after it says third-quarter profit likely rose 28% from a year ago https://t.co/kthzNtjG2e — CNBC (@CNBC) October 8, 2021

Gauw over naar het hotste item momenteel, gas. Hier is de Nymex natural gas future. Nu weer hoger en u mag u achter uw oren krabben of het spul aan het uittoppen is.



En dan die maffe aandelen van ons, vraagt u mij alstublieft niet voor richting. Geen idee, ik ziet het wel en zo beleg ik ook. Afgaande op de volatiliteit, ofwel de VIX Index, is de grootste drukte alweer achter de rug? En met die drukte valt het tot nu toe ook wel mee.



De opening dan met toch weer gas, Tokyo ligt goed en kijk die dollar naar 1,15 sluipen. Goed voor wie overwogen in de dollar zit en voor de AEX-winsten.



De rentes geven er toch weer een snok aan. Die van ons nadert nu echt nul. Ja, dat komt er van als onze minfin in Afrikaanse vakantieparkjes gaat zitten stunten :-)

Senate passes short-term increase to the debt limit, House to vote on it next https://t.co/G6FouoLF1y — CNBC (@CNBC) October 8, 2021

Hallo Frankfort, waar zijn we nou helemaal mee bezig, de inflatieverwachting staat boven 2%:

In case you missed it: #ECB balance sheet expansion continues despite rising inflation. Total assets have risen by €15.9bn due to QE and quarter-end adjustments. ECB balance sheet now at record €8,289.1bn, equal to 76% of Eurozone GDP vs Fed's 37.1%. pic.twitter.com/JFAWWlqApR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 7, 2021

Russia offered to pump more gas to Europe. But analysts doubt that's ever going to happen https://t.co/fp2XkeNfiZ — CNBC (@CNBC) October 8, 2021

Tesla moves headquarters from California to Texas https://t.co/Ee0ieaEFlv via @CNBCtech But the company's still expanding operations in California, with a goal to increase production by 50% in Fremont, Elon Musk said Thursday. — Lora Kolodny (@lorakolodny) October 7, 2021

An exchange backed by some of the top names in trading (Citadel, Peak6, Jump Capital) has added a crypto-related product https://t.co/1GwzEORyva via @technology @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) October 7, 2021

One month on, El Salvador's bitcoin use grows but headaches persist https://t.co/hCxSN1YiuJ — CNBC (@CNBC) October 7, 2021

If the trolls are right, and Tether is a Ponzi scheme, it would be larger than Bernie Madoff’s. So we set out to solve the mystery https://t.co/KVsYLBWXoV via @BW — Bloomberg Markets (@markets) October 7, 2021

Veel plezier en succes vandaag.