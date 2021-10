Slotcall: Prosus gaat als een raket binnen in felgroene AEX

De beurzen hebben er vandaag weer zin in. Na een aantal vies tegenvallende dagen is een tik omhoog van de AEX (+2,1%) een fijn gezicht. Prosus heeft de schwung te pakken en steekt met kop en schouders boven de andere AEX’ers uit. En dat terwijl de Nederlandse hoofdindex vandaag zelfs geen enkele daler kende.

De groene koersen zijn overigens wereldwijd zichtbaar. Zo klommen ook de Germany30 (+1,9%) en de CAC 40 (+1,6%) stevig mee. Over de plas gaat het vooralsnog ook goed. De S&P 500 (+1,4%), Dow 30 (+1,5%) en de Nasdaq (+1,6%) koersen alle drie in de plus.

In Amerika verschenen vandaag ook de initial jobless claims weer. Wat bleek? Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde harder dan de beoogde daling van 16.000. Vorige week lag het aantal nieuwe steunaanvragen op 364.000. Deze week viel het aantal aanvragen met 326.000 namelijk een stuk lager uit.

Ook nieuws uit Europa. Zo werden vandaag de vergadernotulen van laatste monetaire beleidsvergadering gepubliceerd. De ECB meent dat de inflatie nog niet opweg is naar de beoogde 2%. De risico’s voor de ramingen van september lagen wel duidelijk aan de bovenkant.

Om het inflatiedoel te bereiken kan de ECB zijn monetaire stimulering terugschroeven en beginnen met het verkrappen van het monetaire beleid. Op zijn beurt zou dit weer kunnen leiden tot hogere rentes op obligaties en koersdalingen op de aandelenmarkten.

ArcelorMittal

Staalreus ArcelorMittal (+4%) profiteert dit jaar fors van de hogere stalprijzen en de aantrekkende wereldeconomie. “De cash vloeit daardoor rijkelijk, wat het concern ruimte geeft flink eigen aandelen in te kopen en dividend uit te keren”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse.

Toch is de koers in nog geen maand tijd met zo’n 20% gekelderd. De markt ziet namelijk een aantal flinke beren. Zo is de prijs van ijzererts sinds mei bijna gehalveerd. Op termijn zullen de lagere ijzerertsprijzen de staalprijzen drukken. “De lagere staalprijzen zullen de winstgevendheid van ArcelorMittal aantasten”, legt Schutte uit. Ook de coronabeer is nog altijd niet terug het bos in gejaagd en wordt de groeivertraging in China nog altijd als risico beschouwd.

Of Peter Schutte deze marktsignalen ziet als grizzlyberen of als teddyberen leest u hieronder.

ArcelorMittal kan nog wel even vooruit #ArcelorMittal https://t.co/prktrqwOD2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 7, 2021

Coolblue

Coolblue zou te kampen hebben met een tekort aan bezorgers en personeel bij het distributienetwerk in Tilburg, zo blijkt uit berichtgeving van het Financieele Dagblad. De krant heeft inzage gehad in niet-openbare rapporten van de begeleidende banken rond de beursgang van Coolblue. Levertijden werden hierdoor langer. Een pijnlijke misser voor de elektronicaexpert. “Om relevant te blijven mag de webwinkel geen concessies doen aan de leveringstijd”, licht IEX-analist Niels Koerts toe.

Om meer mensen achter het stuur van een Coolblue-busje te krijgen, zijn de lonen stevig verhoogd. “Hier staat echter tegenover dat de marges - die bij Coolblue toch al niet zo hoog lagen - verder onder druk komen.” Wel ziet Koerts nog altijd toekomst in het bedrijf, zij het met een gegroeid risicoprofiel. Dit licht de analist verder toe in zijn uitgebreide artikel hieronder.

Brede markt

De AEX (+2,1%) presteerde vandaag nóg beter dan Frankrijk (+1,6%) en Duitsland (+1,9%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 7,7% tot 19,4 punten.

Wall Street koerst flink in het groen: S&P 500 (+1,4%), Dow Jones (+1,5%) en de Nasdaq (+1,6%).

De euro stijgt 0,1% tot 1,157 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) daalt waar zilver (+0,81) licht stijgt.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+1%) klimmen beide een procentje.

Bitcoin (-1,9%) daalt licht.

Het Damrak:

KBC Securities heeft zijn koersdoel voor ASML (+3,5%) met €130 opgekrikt tot €770. Het advies gaat mee omhoog van houden naar kopen.

(+3,5%) met €130 opgekrikt tot €770. Het advies gaat mee omhoog van houden naar kopen. Hoewel KBC Securities ook zijn koersdoel voor ASMI (+1,4%) opschroefd tot €350, gaat het advies hier juist een trede omlaag tot houden.

(+1,4%) opschroefd tot €350, gaat het advies hier juist een trede omlaag tot houden. Prosus (+7%) was vandaag de grootste winnaar binnen de AEX. Hmm, wat zou daar toch de oorzaak van zijn? Het zal toch niet de +5,6% van Tencent zijn?

(+7%) was vandaag de grootste winnaar binnen de AEX. Hmm, wat zou daar toch de oorzaak van zijn? Het zal toch niet de +5,6% van Tencent zijn? Orkaan Ida in de Golf van Mexico kost Shell (+1,3%) ongeveer $400 miljoen, zo liet de energiegigant vandaag weten in een persbericht.

(+1,3%) ongeveer $400 miljoen, zo liet de energiegigant vandaag weten in een persbericht. HSBC heeft Wolters Kluwer (+0,7%) van de kooplijst gehaald. De bank adviseert nu juist de stukken aan te houden.

(+0,7%) van de kooplijst gehaald. De bank adviseert nu juist de stukken aan te houden. Veolia heeft besloten een lopend testprogramma op basis van nanofiltertechnoligie van het Enschedese NX Filtration (+1,1%) uit te breiden.

Adviezen

ASML: naar €770 van €640 en verhoogd naar kopen - KBC Securities

ASMI: naar €350 van €290 en verlaagd naar houden - KBC Securities

Fagron: naar €17,50 van €18,50 en houden - ING

Wolters Kluwer: koopadvies verlaagd naar houdadvies - HSBC

