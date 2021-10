Slotcall: overname Unibail, PostNL in bear market

DNB president Klaas Knot joeg beleggers vandaag in de gordijnen met zijn waarschuwing dat "de stemming op de aandelenmarkten snel kan omslaan." De Nederlandse Bank (DNB) kwam vandaag met een rapport uit waarin gewaarschuwd werd voor de financiële stabiliteit.

Niet direct nieuws waar bullish beleggers op zitten te wachten, maar reëel gesproken: instellingen als DNB behoren voor dergelijke risico's te waarschuwen. Die boodschap valt wellicht niet goed, maar de toezichthouder heeft weinig keus. Immers, hier achteraf mee komen, valt helemaal niet uit te leggen. Een mooi moment voor beleggers nog eens goed naar hun risico en exposure te kijken.

Zoekerige beurs

Beleggers hadden vandaag moeite met een richting te bepalen. De AEX zakte gedurende de handelsdag ruim een half procent weg, maar herpakte zich na 14:00 uur. Op individueel niveau waren en forse koersuitslagen zichtbaar.

Dat gold vooral voor usual suspects ArcelorMittal, Just Eat Takeaway, AMG, Aperam, Fugro en Avantium. Maar ook fondsen als Philips, Signify, InPost, OCI en CM.com lieten zich niet onbetuigd.

En wat te denken van PostNL? De beurslieveling van veel particuliere beleggers heeft na een, voorlopig, hoogste koers van afgerond €5 het momentum duidelijk verloren en gedaald tot onder de €4. AJ signaleert dat het aandeel door deze 20% daling inmiddels in een bear market zit.

De AEX sloot na een wat grillige handelssessie uiteindelijk 0,23% in de plus, mede dankzij zwaargewichten als ING Groep en Shell. De grote chipaandelen lieten het een beetje afweten op deze rommelige maandag.

Unibail

De koers van vastgoedreus Unibail wil nog niet echt herstellen. En dat is ergens opvallend, want het fonds heeft een grootaandeelhouder aan boord gekregen die inmiddels ruim 23% van de stukken in handen heeft. Komt er een overnamebod: u leest er meer over bij IEX Premium.

Euronav

En dat is vier! Olietankerederij Euronav is de afgelopen weken omhoog geschoten. Beleggers lopen vooruit op een verwacht herstel van de vervoerstarieven. Premium leden werd het aandeel getipt op €7,60. Inmiddels staat er €9,25 op het koersenbord en hebben beleggers tussentijds 7,5% rendement mogen incasseren. Hoe verder wordt bij IEX Premium uit de doeken gedaan.

Evergrande

Het wankelende Chinese vastgoedimperium, Evergrande, houdt beleggers in spanning. Morgen verwachten beleggers zo'n $140 miljoen aan rentebetalingen. Grote vraag is of dit daadwerkelijk zal worden betaald, of dat die betalingen (even?) worden opgeschort. Wij zijn benieuwd, maar branden hier onze vingers uiteraard niet aan.

Wall Street

Deze week maken de grote Amerikaanse (zaken-) banken hun Q3-cijfers al bekend en de verwachtingen zijn hooggespannen. Financials als BlackRock, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs trappen het cijferseizoen later deze week af.

Amerikaanse beleggers maken zich ondertussen vooral druk over de oplopende inflatie, de daarmee samenhangende stijgende olie- en gasprijs en de opkruipende kapitaalmarktrente. Zo bezien is het enigszins verwonderlijk dat de grote indices na enkele uren handel 'gewoon' plussen lieten zien.

De focus van beleggers lag in ieder geval deels op Alibaba. Charlie Munger heeft zijn belang in het Chinese bedrijf onlangs verdubbeld en dat nieuws gaf de koers van Alibaba een stevige impuls. Het aandeel is circa 15% gestegen in amper een week tijd.

De grote drie indices, de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq zijn vandaag tamelijk eensgezind en noteren na een kleine twee uur handel alle drie circa 0,5% in de plus.

Rentes

Het tijdperk van de negatieve kapitaalmarktrente in de Eurozone lijkt nabij nu zelfs relatief solide landen als Duitsland en Nederland in rap tempo het nulpunt zien naderen.

Brede markt

De AEX wint per saldo een kwart procent



Wall Street laat redelijke plussen zien van circa een half procent



De euro vertoonde amper enige uitslag vandaag versus de dollar



De VIX komt langzaam in rustiger vaarwater terecht rond de 18,5



Goud en zilver lijken in een vervroegde winterslaap geraakt



Olie: WTI en Brent stijgen tot ruim boven de $80 per vat, energie wordt daarmee peperduur



Bitcoin gooit alle schroom van zich af en stoomt op naar de $57,5k



Het Damrak

ArcelorMittal (+ 4,4%) mag flink herstellen vandaag

ING Groep (+ 1,0%) is hard op weg naar de €13 dankzij een beter renteklimaat

Just Eat Takeaway (- 3,8%) blijft koersmatig onder druk liggen, deels als gevolg van een pr-probleem

Shell (+ 1,5%) blijft profiteren van een verder oplopende olieprijs

Fugro (+ 4,0 %) won een order van Saipem

InPost (- 4,4%) zakt lelijk weg, maar dat geldt voor meer branchegenoten

PostNL (- 1,0%) zit officieel in een bear market

Accell (+ 0,9%) Pon koopt een grote concurrent, koers Accell reageert amper

CM.com (- 1,7%) is zijn winning streak even kwijt

Op de lokale markt wordt flink gespeculeerd rond DPA (%)





