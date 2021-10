Tracker Tips: beleggen in de nieuwe Chinese economie

Met deze nieuwe ETF van fondsenaanbieder VanEck investeert men alleen in bedrijven uit de volgende vier sectoren: consumentengoederen en niet-consumentengoederen, gezondheidszorg en technologie.

De onderliggende index bevat de 100 bedrijven met de meest solide fundamenten die continu worden geëvalueerd op de factoren groei, waardering, winstgevendheid en cashflow.

CNEW

De VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF (met ticker CNEW en isincode IE0000H445G8) is onder meer verhandelbaar op de beurs van Milaan en het Duitse Xetra en kost 0,6% op jaarbasis. De onderliggende stukken uit de MarketGrader New China ESG index worden daadwerkelijk aangekocht en vervolgens niet uitgeleend.

De tracker implementeert een ESG-overlay die vereist dat bedrijven de regionale mediane ESG-score verslaan, zoals berekend door data-provider OWL Analytics. De ESG-ratings van deze partij omvatten 25000 bedrijven wereldwijd en kwantificeren het bedrijfsgedrag op 30 ESG-maatstaven, inclusief 12 KPI's, gerelateerd aan ESG-factoren.

Sectorwegingen

Onderstaande figuur geeft de bredere sectorwegingen weer van de benchmark.

De mand

In het volgende overzicht zijn de 100 aandelen uit de mand af te lezen die voldoen aan de criteria van OWL Analytics.

Chinese economie

China is een van 's werelds grote economieën met het hoogste groeitempo en heeft een middenklasse die snel in omvang toeneemt. Momenteel omvat die ongeveer 400 miljoen mensen, wat al meer is dan de totale bevolking van de Verenigde Staten. Met de groei stijgt ook het BBP per hoofd van de bevolking aanzienlijk, wat een verandering teweegbrengt in de consumptiepatronen van de Chinese middenklasse.

Deze mensen geven hun geld uit aan innovatieve technologieën, gezondheidszorg, farmaceutica, consumenten- en luxegoederen. De Chinese economie blijft zich ontwikkelen en bedrijven in het land passen zich aan de nieuwe consumentenrealiteit aan.

De verwachting is dat Chinese bedrijven die deel uitmaken van de nieuwe economie de algemene groei van het land waarschijnlijk zullen overtreffen.