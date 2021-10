Markt rijp voor herstel

De aandelenbeurzen hebben in korte tijd flink wat terrein moeten prijsgeven. Onzekerheid over de negatieve effecten van de in problemen geraakte Chinese vastgoedreus Evergrande, de oplopende energieprijzen en stijgende kapitaalmarktrente zorgen voor flink wat onrust onder beleggers.

In eerste instantie moesten vooral de technologieaandelen het ontgelden, maar de laatste dagen zijn steeds meer sectoren onder druk komen te staan. Alleen financials, verzekeraars en energiemaatschappijen lijken de dans te ontspringen.

Na deze periode van dalende koersen lijkt het moment gekomen dat de beurzen wat kunnen herstellen. Veel beurzen hebben hun steun(zone) bereikt en kunnen de komende dagen wat opveren.

AEX-index

De beurs in Amsterdam heeft het gevecht met de symbolische 800-puntengrens vooralsnog verloren en is de afgelopen dagen hard weggezakt. De stijgende fase van de afgelopen maanden lijkt hiermee tot een einde te zijn gekomen. De steun van de bodem van medio augustus rond 755 punten is nu wel bereikt. Voorlopig mag een meer neutraal koersverloop worden verwacht.

De RSI-indicator, die de kracht van markt weergeeft, is inmiddels aanbeland in oversold-gebied. Dit houdt in dat de AEX-index teveel verkocht is en de kans op herstel is toegenomen.

DAX-index

De Duitse beurs heeft sinds begin september een volatiel koersverloop laten zien waarbij de verkopers de markt steeds meer gingen domineren. De koers is inmiddels aanbeland in de steunzone tussen grofweg 14.800 en 15.000 punten.

De RSI-indicator onderin de grafiek geeft aan dat de koers na de eerste oversold-situatie van eind september goed is opgeveerd. Nu de koers een nieuwe lagere bodem vormt, blijft de RSI nog hangen op een hoger niveau. Dit signaleert dat de kracht van de laatste daling minder groot is. Hiermee neemt de kans op herstel vanuit de steunzone op korte termijn toe.

Euro Stoxx 50-index

De Euro Stoxx 50-index heeft de afgelopen weken forse uitslagen laten zien en heeft daarbij op korte termijn een flinke stap terug moeten doen. De koers nadert hierdoor de steunzone van de bodems van mei en juli rond 3.900 punten.

Ook bij de Euro Stoxx 50-index zien we divergentie tussen de koersgrafiek en het verloop van de RSI-indicator. De lagere bodem van de koers wordt niet bevestigd door een lagere bodem in de RSI. De kracht van de daling lijkt dus af te nemen waarmee er weer kansen komen aan de koopkant.