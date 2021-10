Webinar Jim Tehupuring: de fundamentals van auto's, bier en beleggen

Aan het begin van de laatste week van De Slimste Belegger heeft fundamenteel belegger Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer en ProBeleggen in een webinar zijn benadering uiteengezet.

Tehupuring zoekt investeringen die meer waard (kunnen) zijn dan ze kosten (of minder, voor een shortpositie), en kijkt daarvoor naar de fundamenten waarop een bedrijf. Hij speelt het spel met posities die hij professioneel of privé zelf ook heeft ingenomen, maar daarbij is zijn beleggingshorizon natuurlijk veel langer. "Een markt blijkt ook te kunnen dalen, en als je fundamenteel gelooft in een belegging, dan moet je die soms wat langer de tijd geven."

"Ik ben wat meer van de long beleggingen, ik kijk niet zozeer wat er de komende week gaat gebeuren, maar de komende jaren. Het kan goed zijn dat de Turbo's in het spel die in de min staan, een half jaar later weer een fantastisch resultaat laten zien."

Fundamentele Analyse

Tehupuring begint zijn beslissingen bij de economie. In welke fase van de economische cyclus bevinden we ons? Wat doen de inflatie en de centrale banken? Wat zijn regionale ontwikkelingen en wereldwijde trends? Daar wordt een beslissing over het percentage aandelen (obligaties, grondstoffen, vastgoed) in de portefeuille op gebaseerd, en in welke sector die worden gezocht.





Pas aan het einde van dat top-downproces komen individuele aandelen in beeld, die gewogen worden op grond van hun bedrijfsmodel, waardering, omzetontwikkeling, winstgevendheid, schuldgraad en dividend.

En uiteindelijk komt ook de grafiek ook nog in beeld. Tehupuring: "Wij bepalen op grond van fundamentele analyse wat we gaan kopen, en gebruiken technische analyse om de timing te optimaliseren."

Tips

Tehupuring: "Een hefboom is een heel mooie mogelijkheid, mits hij verstandig wordt toegepast. Bij een lage hefboom is de kans op uitstoppen laag, het dividend wordt verrekend en de lage rente van dit moment betekent lage financieringskosten."

Hij had in het webinar ook vier tips, waarvan we er hier één zullen onthullen. Voor de andere kunt u het webinar hier terugkijken.

"D'Ieteren is een Belgische holding die Volkswagen en Audi importeert en verder belangen heeft in Moleskine, TVH Parts en Belron (Carglass). Toen Blackrock een belang van 13% in dat laatste bedrijf nam, bleek dat het belang van D'Ieteren meer waard was dan de hele beurswaarde van de holding. Je ziet het in de grafiek bij die sprong. Maar nog steeds is de intrinsieke waarde conservatief geschat 40% hoger dan de huidige koers."

Het spel is bijna afgelopen

De Slimste Belegger loopt tot vrijdagavond, maar als u er geen genoeg van kunt krijgen of nog wat meer wil oefenen, dan kunt u deelnemen aan de Turbocompetitie, die het hele jaar doorgaat en dezelfde opzet kent als De Slimste Belegger.