Het is niet best voorbeurs, want er zitten heel veel beren op de weg

De AEX-indicatie is 1% lager en grofweg stijgen nu alleen dollar, rentes én - uiteraard - natural gas. De networks geven geen reden voor de daling, maar pak uw eigen berenbingokaart er maar bij. En oh ja, de volgenden ontwikkelde markt is daar: Nieuw-Zeeland verhóógt de rente.

Er zijn issues momenteel, heel veel issues. Vooral de energieprijzen wat mij betreft, want die gaan niet alleen voor ons consumenten omhoog, maar ook voor bedrijven. Met weer alle mogelijke gevolgen voor economie, inflatie en hogere kosten voor bedrijven is minder winst voor ons aandeelhouders.

De Europese inflatieverwachtingen staan ook op 2% (één keer raden waarom) en het woord stagflatie valt steeds vaker. Verder soebat de VS weer eens over het schuldenplafond, speelt in China Evergrande en de huizenmarkt, is er nog Covid-19, spelen de supply chain issues en is er dat chip-tekort.

Heb ik ze zo allemaal? U weet misschien ook nog wel een paar beren op de weg. Oplopende rentes en druk op de winsten vind ik zelf het belangrijkste en maar eens zien hoe dat uitpakt bij het komende Q3-cijferrondje.

Natural gas futures jumped to the highest settlement price in 12 years https://t.co/2miL6nwhRa — Bloomberg (@business) October 5, 2021

Zelf heb ik mazzel met Shell als hedge tegen die energie en wat hebt u? Bitcoin? Grapje, maar kijk eens aan hoe goed het ligt. Verrassend? Misschien, crypto daalde eerder vaak met de markten mee en vaak nog veel harder. Wellicht spelen hier ook rente, inflatie, centrale banken en fiat geld verhaal.

Verder mag u zich de haren uit het hoofd trekken of er nu een draai van technologie naar waarde is of komt, of juist niet. Nu even wel, maar ik bedoel langer. Een vraag waar altijd pas achteraf een antwoord op is, u moet dus risico nemen als u wilt kiezen en timen. Ik begin daar al heel lang niet meer aan.



Er is weer geen bedrijfsnieuws bij ons, laat dat Q3-cijferseizoen maar snel komen. Er is alleen real Estates dat een bescheiden overname doet. In Hong Kong (China is dicht) is Evergrande nog steeds suspended en Tencent doet -0,3%. Hier ziet u de opening: wie haalt er koffie, veel koffie?



De rentes dan, het gaat hier al met dik hout op de vroege ochtend. Onze rente nadert weer NAP:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:57 Lagere opening AEX voorzien

07:54 TUI haalt nog eens ruim 1 miljard euro op

07:41 Ter Beke wil Imperial-Stegeman overnemen

07:20 Retail Estates neemt Shopinvest over

07:04 Europese beurzen openen lager

06:58 Circa 236 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

05 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

05 okt Wall Street herstelt weer van dip

05 okt Prijzen aardgas en olie naar nieuwe toppen

05 okt Wall Street herstelt van dip

05 okt Europese beurzen sluiten hoger

05 okt Tech herstelt op Damrak

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met banenrapport VS en dat Duitse cijfer is door op een gruwelijke -7,1% MoM:

13:00 Constellation Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Levi Strauss - Cijfers derde kwartaal (VS)

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Fabrieksorders - Augustus (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 ADP banenrapport - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Iedere keer weer dit gezeur:

Treasury Sec. Janet Yellen says the U.S. faces a recession if Congress doesn’t address the debt limit within 2 weeks. “It’s utterly essential that this be done.” https://t.co/OUILT9KKG9 pic.twitter.com/9rVz1Bmdv2 — CNBC (@CNBC) October 5, 2021

Weer eentje:

New Zealand’s central bank raises interest rates for the first time in seven years https://t.co/R4dR3qVD3S — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2021

Het is net als met Covid-19 vorig jaar, het begint langzaam door te dringen:

Bedrijven en vakbonden op de barricade om hoge energierekening https://t.co/n2YvpZEtX0 via @telegraaf — Edwin van der Schoot (@Evdschoot) October 5, 2021

Kijk nou:

JUST IN: Singapore is working with drugmaker Merck to secure doses of its experimental Covid pill that slashes the risk hospitalization and death https://t.co/yozr9UiSLi — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2021

Alles voor de winst bij Facebook, aldus de klokkenluidster.

Zuckerberg rejects claims that Facebook prioritizes profits over user safety https://t.co/VKq5gY9MhJ — CNBC (@CNBC) October 6, 2021

Uit WSJ en ik val van mijn stoel. Wist u dat Chinese huizen...

"Home price-to-income ratios in China’s big cities make New York, London and Paris look cheap."

Shanghai 33 times income, Beijing 42 times income, Hong Kong 46 times income.https://t.co/CKXTwy7fyv#fintwit pic.twitter.com/2RsU4TN1cH — Art Berman (@aeberman12) October 5, 2021

Als Bloomberg het zegt:

Western investors are backing away from Chinese companies, blaming politics and uncertainty https://t.co/Z9IshXFRvB — Bloomberg (@business) October 5, 2021

VS banken, ING komt u niet tegen:

Apple has been muscling into consumer payments for years. Banks that once clamored to work with the tech giant are now irritated over the fees they are charged. https://t.co/Lvg2qIhThP — The Wall Street Journal (@WSJ) October 5, 2021

Veel plezier en succes vandaag.