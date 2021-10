Energie ontbrandt: koers Shell is door voormalige weerstand gebroken

Fossiele energie gaat technisch door het dak, met fossiele bedrijven in het kielzog. Het gehele energiecomplex lijkt te zijn ontbrand.

Ruwe olie is recent fors in koers opgelopen. De prijs van Brent olie nadert de zeer zware technische barrière rond $86,74, waar de top van 2018 ligt. Dit is geen kinderachtige horde, want na deze 2018-top is de koers met ruim 75% gekelderd naar een low van iets boven de $20 begin 2020.

Snoeiharde prijsstijgingen

De prijs van Light Sweet is al door de top van 2018 rond $77,23 gebroken, zij het nog nipt. Maar deze ontwikkeling maakt de weg vrij voor verdere koersstijgingen. Ook natural gas gaat snoeihard omhoog.

De stijging van fossiele brandstoffen is dermate heftig, dat Europese regeringsleiders deze week in Slovenië bij elkaar zijn gekomen om de gevolgen te bekijken. Het zal lastig voor ze zijn, want het gehele energiecomplex lijkt te zijn ontbrand.

Ik moet er eerlijk over zijn dat ik het niet zag aankomen, maar olie-gerelateerde aandelen komen nu ook bovendrijven.

Kortom, vandaag kijk ik naar fossiele brandstoffen, zoals de olieprijzen en aardgas, de Europese sector Oil & Gas en Royal Dutch.

Brent

De prijs van Brent-olie nadert de zeer belangrijke weerstand van $86,74 (de top van 5 oktober 2018). Een uitbraak lijkt er aan te komen, want alle signalen staan op groen.

Zowel hogere bodems, als de sterke 200-dagenlijn wijzen opwaarts. De hogere bodem van 20 augustus biedt steun rond $65,02.

Light Sweet

Light Sweet breekt nipt door de weerstand van $77,23 (de top van 5 oktober 2018). De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls nu deze belangrijke top wordt gebroken.

Hierdoor mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien en wordt $86,24 het volgende opwaartse koersdoel. Light Sweet heeft steun rond $54,24 (de bodem van 26 maart).





Natural gas

Natural gas heeft de top van 2018 gebroken. Nu deze top is gepasseerd, verbetert het technische plaatje voor langere termijn.

Opwaarts nadert de gasprijs ons eerst berekende koersdoel rond $6,63. Maar een uitbraak daarboven komt er aan. Daarna wordt $7,75 het volgende opwaartse koersdoel.



Europese sector Oil & Gas

De Europese energiesector (Oil & Gas) oogt technisch bezien neutraal, met koersuitslagen boven de steun van 243,51 punten (de bodem van 23 juli).

De weerstand ligt in de zone 286-289, waar de toppen van de afgelopen maanden liggen. Dit signaleert een trendloos koersverloop.

Na een uitbraak boven de weerstandzone van 286-289 wordt 338,36 (de top van 10 januari 2020) het volgende opwaartse koersdoel.

De vlakke 200-dagenlijn geeft een neutrale technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de sector Oil & Gas achter blijft bij de rest van de markt.



Royal Dutch Shell

De Grand Old Lady van de Nederlandse beurs heeft de voormalige weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. De grafiek van Royal Dutch Shell biedt ruimte tot de weerstand van €27,48 (gevormd op 15 november 2019).

Een tussenliggende horde ligt rond €24, waar de koers op de bodems uit 2018 en 2019 stuit. Steun ligt er rond €15,46 (de bodem van 23 juli).

De zwak stijgende 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) wijst op een positieve technische conditie.

Opvallend is de zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn), die geeft aan dat Royal Dutch Shell nog achterblijft bij de rest van de markt.