Slotcall: Draai in de markt

Nou, zo te zien, hebben veel beleggers een stevig borreltje genomen op de opleving, mij ontging eigenlijk een echt forse aanleiding, daartoe, nu ja, wie het gestuiter op de beurs, de laatste tijd nog snapt, moet wel over een ultra wijze beurskop beschikken, dat maakt koers bepalen erg moeilijk, ik geef mezelf maar een schouderklopje, ik blijf tot nog toe heel goed bij de les!!

Ing stoomde met de lat in de maximale stand richting dat Hoge Koersen station, shelletje had wel even moeite om de 20€ kaap te ronden, ik denk dat veel amerikaanse computer automaten op winstnemen bij deze kaap staan, want hij vloog even lelijk naar beneden om half 4, maar ging daarna met alles verder omhoog,getrokken door de olie en nog meer door gas,centralegas is in 1 jaar tijd al 5x zo duur geworden!!, lang leve mijn super schone speksteen kachel, anders ga je straks failliet!!Chip gaat dwars tegen de stijgende rente stroom, steil omhoog!!

Al met al een prima beurs daytje!!