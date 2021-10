Slotcall: Draai in de markt

De AEX heeft er vandaag zin in. Met een winst van 1,9% zijn we in Amsterdam veruit de beste beurs van Europa. Dit is te danken aan enkele zwaargewichten zoals ASML (+4,1%) en Adyen (+4,1%).

Niet alleen technologie-aandelen liggen goed, ook de financials vinden de weg omhoog. ING (+3,0%) en Aegon (+2,6%) zijn hiervan het voorbeeld. Wat sowieso opvalt, is dat de aandelen met een hoge beta vandaag de markt outperformen. Defensieve haven zoals Heineken (-1,0%) en Unilever (-0,4%) worden daarentegen verkocht.

Dit betekent dat het weer risk-on is op de markten. Na een paar slechte dagen mag dit ook wel weer een keer. Hoewel, de AEX heeft sinds de piek op 800,61 punten amper 4% kwijtgespeeld. Dat is ruimschoots voldoende om het een correctie te noemen. Arend Jan denkt zelfs dat de dip alweer is geweest. Maar goed, zoals hij zelf weet, heeft hij de waarheid ook niet in pacht. Zeker als het gaat om het voorspellen van koersen.

Intussen hier op het Damrak...

Vooral indexzwaargewichten #ASML (+4,3%), #Adyen (+4,4%), #ING (+3,0%) en #Shell (+1,7%) staan flink aan #AEX (+1,8%) te sjorren. Was dit alweer de dip? Zou wel in patroon laatste jaar passen, maar dat is altijd garantie tot hooguit wc-deur pic.twitter.com/hiyQtif9qY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 5, 2021

Galapagos

Opnieuw een teleurstelling bij Galapagos (-1,3%): partner Gilead haakt af bij onderzoeksprogramma Diversity, een klinische studie naar de mogelijkheid of filgotinib (ontstekingsremmer) ook effectief kan zijn in de bestrijding van de ziekte van Crohn. Het gezamenlijke onderzoekprogramma komt uiterlijk medio 2022 volledig onder de verantwoordelijkheid van Galapagos te vallen.

Het is de zoveelste tegenvaller voor het Nederlands/Belgische biotechbedrijf. Inmiddels noteert het aandeel op het laagste niveau sinds april 2016. De huidige beurswaarde van Galapagos bedraagt momenteel €2,9 miljard. Ter vergelijking: de kaspositie per 30 juni komt uit op €5 miljard. Dit is €76 per aandeel.

De huidige beurskoers ligt hier dus zo'n 42% onder. Echter, de casburn is fors, waardoor de nettokaspositie eind 2023 naar verwachting is gezakt tot €47 per aandeel. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Galapagos biedt beleggers nog geen houvast #Galapagos https://t.co/YhYMtjrFBb — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 5, 2021

Facebook

De koers van Facebook (+1,7%) kreeg gisteren op Wall Street een flinke opdoffer te verwerken. Het aandeel daalde 5% naar aanleiding van een zes uur durende storing bij de platformen van Facebook, Instagram en Whatsapp. Het enige lichtpuntje is dat het gaat om een interne fout en niet om een cyberaanval.

Bij een update heeft een medewerker er per ongeluk voor gezorgd dat zowel de apps als de websites van de Facebookplatformen geen verbinding meer konden maken met de server. Hoe groot de schade precies is, leest u in het onderstaande artikel.

Ook komt een ander issue aan bod: Facebook wordt ervan beschuldigd dat het misleidende informatie heeft verspreid naar zijn eigen gebruikers. De kans op strengere regelgeving omtrent de verspreiding van fake news neemt hiermee toe. Ook sluit ik niet uit dat er weer eens een fikse boete aan het bedrijf wordt uitgedeeld.

Dit is de schade die Facebook heeft geleden door zijn storing #Facebook https://t.co/D4j9cwcztS — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 5, 2021

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse tienjaarsrente klimt twee basispunten tot -0,07%.

Nederland: +2 basispunten (-0,07%)

Duitsland: +2 basispunten (-0,20%)

Italië: +1 basispunt (+0,84%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (+1,07%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+1,52%)

Laten de EU rentes zich geen twee keer zeggen: onze 10jr rente nadert met -0,07% nul en Duitse stijgt naar -0,19%. Inflatiepiek is echter tijdelijk zeggen oa #ECB en gisteren ook Eurogroep. dat willen wij nog wel eens zien, zeggen dus de markten https://t.co/BQRxYdYtVy pic.twitter.com/xTAiIzn6RN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 5, 2021

Brede markt

De AEX wint 1,9%, en daarmee doen we het aanmerkelijk beter dan de DAX (+1,1%) en CAC (+1,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt met 9,9% tot 20,7 punten.

De Amerikaanse indices staan zo'n 1,5% in het groen.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,161 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,5%) en zilver (-0,3%) vallen wat tegen.

Olie: WTI (+2,2%) en Brent (+2,1%) blijven maar stijgen.

Bitcoin (+2,4%) stijgt tot boven de $50.000.

Het Damrak:

De rentes lopen op en dat betekent goed nieuws voor banken en verzekeraars. De grootste uitschieter is ING met een winst van 3,0%.

met een winst van 3,0%. Het sentiment onder Chinese aandelen trekt vandaag aan dus is het niet zo gek dat Prosus 2,6% in het groen sluit.

2,6% in het groen sluit. Ahold (+2,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank stelt zijn target price met €2,50 naar boven bij tot €29,50. Het Houd-advies blijft echter intact.

(+2,1%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. De Amerikaanse zakenbank stelt zijn target price met €2,50 naar boven bij tot €29,50. Het Houd-advies blijft echter intact. Galapagos (-1,3%) heeft last van een koersdoelverlaging van Citigroup. Het aandeel gaat naar €51 van €79 maar het Houd-advies blijft gehandhaafd.

(-1,3%) heeft last van een koersdoelverlaging van Citigroup. Het aandeel gaat naar €51 van €79 maar het Houd-advies blijft gehandhaafd. Het is mij een raadsel waarom Fagron (-5,0%) er zo slecht bij ligt. Bedrijfsnieuws is er niet en het aandeel wordt nauwelijks geshort.

(-5,0%) er zo slecht bij ligt. Bedrijfsnieuws is er niet en het aandeel wordt nauwelijks geshort. JDE Peet's (-1,1%) sluit op het laagste niveau sinds de beursgang in oktober 2020

(-1,1%) sluit op het laagste niveau sinds de beursgang in oktober 2020 Air France-KLM (-2,1%) gaat weer eens zijn eigen gangetje.

(-2,1%) gaat weer eens zijn eigen gangetje. Marshall Wace bouwt een shortpositie op in Accell (-2,8%).

(-2,8%). Op een hoog volume springt Lucas Bols (+4,6%) er positief uit.

(+4,6%) er positief uit. Lokaal staat de koers van HAL(-1,3%) licht onder druk. Vanmiddag publiceerde ik een artikel over de impact van de IPO van Coolblue op de netto intrinsieke waarde en beurskoers van de investeringsmaatschappij. Wat betekent de beursgang van Coolblue voor HAL? #HALTrust https://t.co/uqGhfdOtgc — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 5, 2021

Adviezen

ABN Amro: naar €13 van €11,30 en houden - JPMorgan Cazenove

Adyen: naar €2.900 van €2.500 en kopen - Bryan Garnier

Akzo Nobel: naar €100 van €102 en houden - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar €42 van €43 en kopen - Goldman Sachs

Galapagos: naar €51 van €79 en houden - Citigroup

Heineken: naar €102 van €97 en houden - Barclays

ING: naar €14,80 van €12,70 en kopen - JPMorgan Cazenove

Signify: naar €56 van €57 en kopen - Goldman Sachs

Agenda

