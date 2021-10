Beste beursnieuwelingen: doen jullie nog mee, of zijn jullie al blut?

Het unieke aan de krach vorig jaar maart was, behalve dat het nooit eerder zo snel en zo hard ging, dat voor het eerst ooit op beurs particulieren het vallende mes met succes opvingen. Door even unieke omstandigheden: lockdown, verveling, gratis geld en een nieuwe generatie beleggers.

Die meldden zich vooral bij gratis brokers als het intussen genoteerde Robinhood. En de koersen? Die gingen omhoog. Wat heet, die schoten omhoog. Tenminste, de aandelen die consequent werden genoemd als de assets waar de nieuwe particulieren zich met elkaar op zouden storten. Aangevuurd door hun eigen fora.

Ik ben zelf voor eeuwig dankbaar dat ik mijn eerste handels- en beleggerervaring opdeed in de gruwelbearmarket van 200-2003 (-60%). Risicoperceptie is mij ingepeperd. Bloomberg stelt daarom wat mij betreft de terecht de vraag hoe lang die beleggers het nog leuk gaan vinden als.... hun geld voor hun ogen verbrandt.

Nu is het nog niet zo ver; de markten corrigeren al duidelijk een maand, en het kan bijna niet anders dan dat velen van hen (met hun hoge hefbomen, vaak op assets met al een heel hoge hoge bèta) al kneiterrood kleuren...? Of valt het mee? Ik doe daarom old school veldonderzoek en kijk naar een paar populaire assets.

The Robinhood crowd is getting a dose of what happens when stocks don't only go up https://t.co/eBpc9vWOl5 — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2021

Laatste nieuws, Robinhood is zelf ook op alles voorbereid :-)

*ROBINHOOD ADDS 24/7 CUSTOMER SERVICE, A FEATURE IT ONCE AVOIDED$HOOD — *Walter Bloomberg (@DeItaone) October 5, 2021

Tesla

Ik trap nog niet af, of ik val al van mijn stoel. Wat een mooie opgaande trend laat Tesla zien! En dit keer zonder de hele dag dat gehype. Echt waar, ik had vorig jaar de meest klachten van u over Tesla: mooi ritje gemaakt, maar te vroeg uitgestapt, huilde menigeen in mijn mail, in de comments of op Twitter.

Vraag die ik altijd iedereen stel: wat voor bedrijf vindt u Tesla? Ik zie het niet als autofabrikant (dan had CEO Elon Musk misschien wel VW of Toyota gekocht) of energieconcern, maar als AI-bedrijf.

Ark Innovation ETF

Cathie Wood van Ark Innovation ETF is dé ster-fondsmanager van de huidige markt geworden. Ze belegt en handelt in de hipste en meest risicovolle technologie. Het fonds bakt er dit jaar echter niks van en hier wilt u niet wezen, mocht de markt van technologie naar waarde draaien.

Nio

De Chinese elektriekemobielfabrikant Nio ging vorig jaar nog veel harder dan Tesla. Nu niet meer. Dit is dood geld, maar zeker geen vernietigende daling na een onvoorstelbare bull run.

Zoom

Tot oktober vorig jaar was Zoom meen ik het beste aandeel van allemaal. Nu niet meer en dan druk ik mij heel zacht uit.

GameStop

Nee, vergeleken met de ongelooflijk hype begin dit jaar is het nu doodstil geworden bij GameStop. Noem het dood geld, maar de koers is allesbehalve kapot ten opzichte van een jaar geleden...

AMC

Voor AMC geldt precies hetzelfde verhaal als voor GameStop: dood geld, maar de koers staat nog heel veel hoger dan voor de frenzies.

Bitcoin

Bitcoin is gewoon niet stuk te krijgen, ondanks China, veel dreigende taal uit de VS en talloze schandalen (Binance!). Oh ja, de volumegrafiek lijkt mij niet kloppen, maar dit is wat ik krijg van Refinitiv.

Ethereum

Idem dito voor ethereum.

Resumerend: het kan bijna niet anders dan dat veel nieuwelingen (met hefbomen in hoogrisico-assets) de beurs alweer hebben verlaten, gewoon omdat ze blut zijn. Gebeurt zelfs in de beste bull markets. Het valt mij op Zoom na in ieder geval reuze mee hoe bovenstaande assets zich blijven houden na megarally's.

Wat niet is kan nog komen, als het echt tot een bear market of krach komt. Of zetten die dekselse Robinhoodbeleggers (om ze zo maar even te noemen) de hele beurswereld nog een keer op het verkeerde been? Stiekem hoop ik dat eigenlijk wel. Ik houd ervan als de markt zo verschrikkelijk eigenwijs doet.

Heb ik nog één aandeeltje over, een Nederlands. Zo zijwaarts als Fastned, zoals oma vroeger al zei.