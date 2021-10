Shell, DSM, gas en kolen in een dit-zag-u-totaal-niet-aankomen-energieblog

maar even serieus, Wij hebben door Covid ruim 80 miljard uit de staatskas gehaald. Europa heeft een veel te lage gas reserve aangelegd en het enige wat wij hoeven doen is even paar maanden de gas kraan in groningen open te draaien en ons hele tekort is in 1 winter (met deze gas prijzen) teniet gedaan!

Waar wachten we op? We hebben vloeibaar goud in onze bodem die we NU moeten verkopen tegen de hoogste bieders. We kunnen in 1 klap hiermee zo ontiegelijk veel schuld mee aflossen dat je per saldo nog geld over hebt om elke inwoner in Groningen ook nog eens schadeloos kan stellen. Echt waar wachten we op? Draai open die gas kraan!!