Shell, DSM, gas en kolen in een dit-zag-u-totaal-niet-aankomen-energieblog

Ga er even voor zitten. Dit is een dit-zag-u-totaal-niet-aankomen-energieblog. En misschien moet u wel heel erg out of the box denken. In ieder geval valt er voor de slimme speculant - en dat zijn we natuurlijk allemaal hier op IEX - heerlijk te handelen en heel veel geld te verdienen (of te verliezen).

Ik zit zelf de hele ochtend al naar Royal Dutch Shell te kijken, dat tot €19,99 kwam, maar nog net niet die hatelijke één van het bord heeft weten te schoppen. Onzin natuurlijk, maar - zie hier de grafiek - met €20 komt het fonds gevoelsmatig weer iets meer onder de mensen terug, nietwaar?

Ook niet meer dan dat, want bij Olies gaat het om het dividend. En dat is met $0,24 per kwartaal nog altijd maar de helft van wat het tot voor maart 2020 was. Ik heb nog steeds nergens gelezen tot wat voor vernietigende pensioenbreuken dit her en der heeft geleid. Dat moet bijna wel zo zijn.

Wel ga ik er vanuit dat Shell lekker aan het verdienen is op de energiemarkten, want daar behoort het zeker tot de slimste jongetjes en meisjes van de klas.

Het is alleen net als met Flow Traders: bakken met geld verdienen als er momentum is, maar het zorgt in principe niet voor structurele groei en waardevermeerdering.



Er is nog een meevallertje voor Shell. U krijgt er een huishoudelijk rekensommetje bij:

Contract van Gas 0,60 naar 1,60 per m3. Contract elektriciteit van 20 naar 40 cent per KWh. — Duncan (@Duncan_TheFox) October 5, 2021

Verder gaat trouwens alles gewoon zijn gangetje bij het fonds:

We geven niet op. Er zijn na 6 uur lang actie voeren, nog steeds 4 moedige klimmers op de silo. Ze blijven stug de misleidende advertenties ophangen. De #FossilFreeRevolution is nog maar net begonnen! Steun onze klimmers met een like! #stopfossielereclame pic.twitter.com/bDpiTnAiSB — Greenpeace NL (@GreenpeaceNL) October 4, 2021

Gas is echter nog niets vergeleken met kolen, waar vooral China en India vol op leunen. Ongelooflijk, het lijkt wel crypto of coal coin. Verzin een mooie. En dat van DSM is geen flauwekul. Het is bij mijn weten nog steeds eigenaar van de onontgonnen kolenvoorraden in vooral de Limburgse bodem.

Nu zie ik het niet gebeuren dat ze bij DSM weer in de grond kruipen, maar in mijn twintig jaar aan de beurs heb ik echt gekkere dingen voorbij zien komen. Wereldwijde financieel systeem failliet (2008), centrale banken on steroids (2008 tot nu), Griekse rente onder 1%, crypto, GameStop et cetera.

#DSM en kolen is serieuzer dan u denkt, want in 2008 was dit ook even actueel. Beschouwen jullie kolen nog steeds als strategische reserve, @DSMNederland? https://t.co/HZN3JoWbk7 https://t.co/Hfc5sgUH97 pic.twitter.com/H2aTKj2utQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 5, 2021

Het is 5 oktober 2021. Het is een cliché, maar intussen in het VK. Het worst case scenario is dat in Duitsland de Panzers genoodzaakt zijn weer uit te rukken... Nee, niet aan denken :-)