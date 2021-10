Groene borden voorbeurs, veel nieuws en nog meer zorgen

Is het een gewone draai van technologie naar waarde, zoals we die al lang kennen bij martkbrede dalingen, of de draai van technologie naar waarde?

Dit is momenteel misschien dé vraag voor ons aandelenbeleggers. En of de economie niet op stagflatie afstevent, als u iets verder kijkt dan uw orderbriefjes.

De AEX indicatie is 0,4% hoger en zelfs de Nasdaq 100 future plust 0,3%

Dollar verzwakt naar 1,16

De rentes tikken alweer een basispuntje bij

Commodities presteren wisselend, natural gas doet +3,8%

Bitcoin nadert weer $50K

Intussen is er al bijna een maand een per saldo geniepige neergaande trend gaande. Zo staan de AEX en S&P 500 5,9% onder hun top op basis van intradagscores. Hier ziet u de Nasdaq 100, die er het slechtste bij ligt. Zeker gisteren was er een groot verschil tussen waarde en technologie.

U ziet het, het is wel al een daling van al een maand. Dat is heel lang voor 2021 begrippen en misschien is dit nog wel interessanter dan het bescheiden percentage.

Zorgenkinderen te over momenteel op de (aandelen)markt - winstverwachtingen, inflatie en rente, economie, virus, geopolitiek en... Evergrande. De Chinese beurs is vandaag dicht, maar er is zeker beursnieuws. Is er sprake van de gevreesde besmetting?

Chinese developer misses bond payment as stress spreads beyond Evergrande crisis https://t.co/l3QxEtGLi2 — CNBC (@CNBC) October 5, 2021

Doen intussen Facebook, Instagram en Whatsapp het weer? Het aandeel ging gisteren -4,8%. De privacypolitiek van Apple is wat anders, maar affaires en akkefietjes als deze hebben in verleden omzet en winst niet of nauwelijks geraakt. Het fonds doet nog geen 24 keer verwachte winst.

Oh ja, misschien dat KPN gisteren een mooie avond had met old school SMS :-)

Intussen kijken wij met angst en beven naar onze chippers? ASML staat 20,2% onder haar laatste intradagtop, Besi 23,2% en ASMI 17,3%. Er schoot mij gisteren nog iets te binnen over ASML en als u positie ambieert in deze aandelen, u hoeft er niet in één keer in hoor, als u drempelvrees hebt.

Precies 5jr geleden op WSJ:



"Can This Little-Known Chip Company Preserve Moore’s Law? Industry hopes Dutch ASML can quicken pace of innovation"https://t.co/Ya9LTYb3uH



Dat was op 97,93. Little known company is nu nr 20 wereld en sinds slot zit #ASML in bearmarket op... 611,60! pic.twitter.com/jSe5XJLg4P — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2021

Er is geen beursnieuws in Amsterdam en we doen het vandaag met inkoopmanagersindices dienstensector september. Zo ziet de opening er uit en Tencent staat -1,6% in Hong Kong.

De rentes stijgen weer:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met OCI nieuws en ik zie niet meteen of Infineon de verwachtingen ook verhoogt voor 2022. Voor 2021 in ieder geval niet:

07:54 Infineon verwacht dubbelcijferige omzetgroei in 2022

07:42 OCI lanceert beursgang dochter Fertiglobe in Abu Dhabi

07:23 AvidXchange wil naar de Amerikaanse beurs

07:17 Centrale bank van Australie koopt langer obligaties in07:05 Europese beurzen openen licht hoger

07:02 Circa 235,4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07:00 Minder krimp Japanse dienstensector

04 okt Galapagos presenteert nieuwe data van Fase III-studie SELECTION

04 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

04 okt Wall Street lager gesloten

04 okt Olieprijs sluit op hoogste niveau sinds 2014

04 okt Facebook getroffen door grote storing

04 okt Tech flink onderuit op rood Wall Street

04 okt Update: Chipfabrikant Globalfoundries wil beursnotering in VS

04 okt Europese beurzen met verliezen de dag uit

04 okt Prosus mag belang vergroten in Delivery Hero

04 okt Tech en ING zetten AEX lager

Analistenadvies:

AkzoNobel: naar €100 van €102 (hold) - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts met Marshall dat positie opbouwt in Accell.

De agenda met inkoopmanagersindices en Amerikaanse handelsbalans:

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Jap)

06:30 Reserve bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - September (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Augustus (eur)

14:30 Handelsbalans - Augustus def. (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - September (VS)

Heb ik hier nog de PMI bingokaart voor u.

En dan nog even dit

Meer nieuws uit China:

BREAKING: China is cracking down on speculation by banning loans used to bet on commodities and some luxury goods https://t.co/kQewLAJHLe pic.twitter.com/U3Ipyit3Hz — Bloomberg Markets (@markets) October 5, 2021

De veel te geforceerde overgang naar duurzaam naar mijn bescheiden mening:

NEW: As the world tries to say goodbye to dirty energy, its power system has become strikingly more fragile and easier to shock



Read The Big Take ?? https://t.co/q5LzDPgaT5 — Bloomberg (@business) October 5, 2021

Van gisteravond nog even, in de EU instituten staan de neuzen dezelfde kant uit, zal ik maar zeggen. Op de markt nooit, want anders was die er niet.

Plaatje van eerder vandaag, euro inflatieverwachting markt blijft oplopen en is nu 1,97% (2,0% is #ECB mandaat). Blauwe lijn is Duitse rente https://t.co/6FnV3vIiXu pic.twitter.com/Mdskvka53W — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2021

Nieuws van een de grootste (onder andere) market makers ter wereld. Nota bene, als er één markt is waar heel veel aan heel veel strijkstokken blijft hangen..

CITADEL SECURITIES FOUNDER KEN GRIFFIN SAYS HIS FIRM DOES NOT TRADE CRYPTOCURRENCIES BECAUSE OF THE REGULATORY UNCERTAINTY AROUND THEM



CITADEL SECURITIES FOUNDER KEN GRIFFIN SAYS THAT IF CRYPTOCURRENCIES WERE REGULATED, HIS FIRM WOULD TRADE THEM — *Walter Bloomberg (@DeItaone) October 4, 2021

Meer nieuws van Citadel, deze geboren handelaar en ondernemer vindt altijd wel weer een nieuwe manier om geld te verdienen:

Citadel Securities founder ‘quite fine’ with ending payment for order flow https://t.co/0FMUWrdkd9 — Financial Times (@FinancialTimes) October 4, 2021

En wie hebben we hier? Jamie Morgan Chase himself. Ook de rally gemist, jongen? :-)

Jamie Dimon says bitcoin is "a little bit of fool's gold." (via @CNBCMakeIt) https://t.co/Rwqp5Sym2T — CNBC (@CNBC) October 5, 2021

Inderdaad, alsof Zuck hier gisteren mee bezig was...

Het spook van de jaren zeventig, hoge inflatie en lage groei:

Google searches for the term “stagflation” have spiked amid signs of a global energy crunch: Why economists are talking about #stagflation. https://t.co/y8Y8OcjQRU pic.twitter.com/EeCuZTDtRw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 4, 2021

Dit is inderdaad een goede vraag, ik vrees dat de lol er dan snel af is voor velen..

The Robinhood crowd is getting a dose of what happens when stocks don't only go up https://t.co/eBpc9vWOl5 — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2021

Veel plezier en succes vandaag.