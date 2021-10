Kopen zonder ontbindende voorwaarden

Het verkoopproces wordt bepaald door de makelaars, en is daarmee een speelbal van marktomstandigheden en (makelaar) belangen die vaak niet synchroon lopen met belangen consument (koper / verkoper).



Ter verbetering van het biedingsproces, lijkt het mij wel nuttig om alleen goed geïnformeerde kopers toe te laten in een verkoopproces, met het weren van kopers die hun financieringsmogelijkheden nog niet inzichtelijk hebben. Kopers maken eerst hun huiswerk ter bepaling van (on)mogelijkheden, zodat zij op basis hiervan hun wensen kunnen bijstellen.



Er kan worden gedacht aan het inrichten van een standaard proces waarbij de verkoper de vraagprijs dient vast te stellen op basis van de marktwaarde van de woning aangetoond in een (uniform) taxatierapport (en evt. bouwkundig rapport). Dit taxatierapport wordt gedeeld met alle partijen en kan door de kopers gebruikt worden in de financieringsaanvraag en vaststelling van het bod, waarbij duidelijk is dat alles boven de vraagprijs (getaxeerde marktwaarde woning) niet kan worden beleend door de koper. De koper dient voor indiening van het bod (maar liever, voor bezichtiging) bepaald te hebben hoeveel kan worden geleend. Bij ondertekening van de koopovereenkomst is er geen voorbehoud nodig voor koper en verkoper, de bedenktijd zou kunnen worden opgerekt van 3 werkdagen naar 1 werkweek om iets flexibiliteit te bieden voor de koper (en om de puntjes op de i te zetten in de financiering).



Op deze wijze zal de frustratie in de markt afnemen, en kan een vlot verkoopproces (in huidige markt, max. 1 maand) worden doorlopen waarbij marktwaarde gedurende het proces nauwelijks wijzigt. Natuurlijk zijn kopers met eigen geld die boven de marktwaarde willen bieden in het voordeel, maar hier is niet omheen te werken. Op basis van dit voorgestelde verkoopproces zal er geen groot voordeel meer zijn voor partijen die grotendeels met eigen geld financieren en zichzelf nu voorrang verlenen (o.a. t.o.v. starters) door zonder voorbehoud financiering te bieden. Daarnaast worden de mogelijkheden van makelaars beperkt om hun 'spel te spelen' en de markt te frustreren.