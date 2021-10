Alles wordt duurder, behalve uitgerekend... chips

Woensdag over twee weken heeft ASML cijfers. En het zit even tegen. De koers tikte vandaag -19,2% sinds de top vorige maand aan. Uitgerekend is midden in die daling het AEX-indexgewicht van het fonds ook teruggezet van 20% naar 15%. Dat is echt fors en leverde en levert misschien nog wat verkoopdruk op.

Overdrijf en overschat alleen niet. Want het fonds zit onder meer ook in de MSCI World Index, vormt een kwart van de MSCI Netherlands Index, is de nummer twee uit de Euro Stoxx 50 en de nummer tien uit de Nasdaq 100. Hier is niets veranderd aan de weging.

Door de sterke koersdaling van ASML is het niet meer de nummer 1 in de AEX. Dat is Unilever nu. pic.twitter.com/EbCbm3OaOX — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 4, 2021

Dat onze chippers na hun enorme stijgingen de afgelopen jaren de daling zouden aanvoeren bij een beurscorrectie stond in de sterren geschreven. Dat het met zoveel geweld gaat, verrast misschien wel. Zeker ASML. Ik noemde al die indexwijziging, maar dit is wellicht belangrijker. Staat de chipmarkt zelf onder druk?

Wat Corné zegt...

Een lange lijst met allerlei commodities.

Container prijzen stijgen door, maar veel prijzen weer gedaald afgelopen maanden. Zie ook staal en hout. Maar ook chipprijzen, roze lijn (opmerkelijk). pic.twitter.com/7ce2mNfGLg — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 4, 2021

... en ik heb zelf ook data:

Het is afwachten of het een deukje in de opgaande trend is, of echt een draai wordt. Van mij mag het en zoiets is ook heel normaal in deze supercyclische sector. Ik vis dan zelf ook wel wat op, want op langere termijn staan alle seinen op groen voor chippers. Voor zover nu menselijkerwijs valt te berederen en te berekenen dan.

Nog één vraag: waarom doen ASML, ASMi en Besi het nu zo veel slechter dan de sectorindex SOX? Wat hard stijgt, daalt ook weer hard. Ik zou het vooralsnog niet moeilijker maken dan dat.



Intussen wordt niet alles goedkoper, want kijk maar naar de brede markt. De Amerikaanse inflatieverwachtingen staan al maanden rond 2,7%, maar die van de euro kruipen op naar... Inderdaad, de langverwachte 2%. Wellicht dat dit ook vandaag weer de markten drukt: het rente- en inflatiespook.

EU inflatieverwachting vd markt staat op 1,97%, op haar v fonkelnieuwe 2% inflatie benchmark #ECB. Oude was ook 2%, maar dit terzijde en liever geen vragen hierover. Blauwe lijntje is Duitse rente, de euro bechmark #AEX pic.twitter.com/QLBKmOfXIv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 4, 2021

Omdat ik een weekje weg was, geef ik u ook nog de AEX, S&P 500 en Nasdaq 100 versus de winstverwachtingen. Die stabiliseren. Ondanks de reeks waarschuwingen die we al zagen nog geen daling dus. Het deze maand opstartende Q3-cijferseizoen geeft misschien meer uitsluitsel.

De S&P 500: