43% van de beursexperts verwacht daling AEX in oktober

Zit ASML straks in de gevarenzone? ===>Ik zou er voorzichtig mee zijn....

Indien 58% van de wereldwijde levering van de de Taiwanese computerchips wegvallen, door invasie China, dan stort de productie/levering van auto-s, elektrische apparaten etc. in.

Wanneer de allernieuwste wafersteppers/nano-chipproductie machines van ASML in handen van China vallen, zullen deze machines door China nagemaakt worden.

Dat heeft forse invloed op de winstcijfers en de koersvorming van ASML.



93 Chinese gevechtsvliegtuigen dringen Taiwanees luchtruim binnen: “Voorbereiding op gewapend conflict”

Afgelopen weekend vloog een recordaantal Chinese vliegtuigen door het luchtruim van Taiwan. De democratische eilandstaat maakt zich op voor een oorlogsscenario, hoewel een Chinese invasie nog steeds onwaarschijnlijk lijkt volgens experts. Ondertussen waarschuwt TSMC, de grootste chipbakker ter wereld, dat vrede in de regio cruciaal is om de globale toeleveringsketen van computerchips in stand te houden.