43% van de beursexperts verwacht daling AEX in oktober

Met het korten van de dagen is ook de somberheid weer terug gekeerd onder de deelnemers aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Slechts 27% verwacht dat de AEX-index deze maand gaat stijgen en 43% voorziet een daling.

'Remember to be back in September', luidt een bekende beurswijsheid. Maar daar leken beleggers zich dit jaar weinig van aan te trekken, getuige de koersdaling van 2,7% van de AEX-index. Het venijn zat overigens in de staart, want september was ook de maand waarin de psychologische 800-puntengrens kortstondig werd doorbroken.

Maar leggen we de begin- en eindkoers naast elkaar, dan blijkt dat een op de drie deelnemers aan de vorige enquête te optimistisch was. Hun verwachting dat de AEX-index de stijgende lijn zou voortzetten, kwam niet uit.

Verwachtingen oktober: stukje somberder

Voor oktober zijn de 63 deelnemende experts iets somberder. Slechts 27% van hen verwacht dat de AEX-index zal stijgen. Maar liefst 43% rekent op een daling.

De trigger die het meeste werd genoemd, is een verdere stijging van de rente. Omdat de AEX vol techbedrijven zit, die relatief rentegevoelig zijn, kan dat een flinke impact op de index hebben.

Ook het lage percentage neutrale antwoorden vond Van Zeijl opvallend. "Afgelopen maanden was dat percentage juist wat aan de hoge kant. Dat geeft meestal een bepaalde mate van onzekerheid aan. Nu is de overtuiging dus weer wat terug."

De stemming onder de beursexperts voor oktober is als volgt:

27,0% is optimistisch (dat was vorige maand 32,3%)

30,3% is neutraal (tegen 44,6% vorige maand)

42,9% is pessimistisch (was 23,1%)

Saldo: -15,9%.

Prognose komende halfjaar: pessimisten in de meerderheid

Ook voor de langere termijn zijn de pessimisten in de meerderheid. Bijna een kwart van de beursexperts ziet het zonnig in, terwijl 40% uitgaat van een daling.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

23,8% is optimistisch (dat was vorige maand 23,1%)

36,5% is neutraal (tegen 55,4% vorige maand)

39,7% is pessimistisch (dat was 21,5%)

Saldo: -15,9%

Speciale vraag: is Evergrande de nieuwe Lehman?

De speciale vraag ging over de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Van Zeijl wilde weten hoe de deelnemers aan de peiling de na-ijleffecten inschatten.

Dit waren de antwoordmogelijkheden:

Verwaarloosbaar. De Chinese regering zal het niet uit de hand laten lopen

Dit wordt China's Lehman moment

Op lange termijn zal het de huizenmarkt en de economie sterk negatief beïnvloeden.

Zelden waren de experts het zo met elkaar eens. Een overweldigende meerderheid, 72%, denkt dat het met een sisser zal aflopen, omdat de Chinese regering dat simpelweg niet zal toestaan. 16% verwacht op de lange termijn een negatieve impact op de huizenmarkt en de economie. Slechts 10% ziet gelijkenissen met het Lehman-debacle.





Aandelenkeuzes september: 8 van de 10 keuzes waren goed

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervan af gebracht? Uitstekend, zo blijkt. Bij de toppers bleken alleen Prosus en Besi ongelukkige keuzes. Maar Aegon en vooral Shell maakten hun favorietenrol helemaal waar, in een dalende beurs.



Alle aandelen in het rechterrijtje doken flink in het rood en deden het ook slechter dan de AEX-index. De twee aandelen die afgelopen maand in de bezemwagen van de AEX zaten, stonden bovenaan het lijstje floppers: Just Eat Takeaway en Unibail-Rodamco-Westfield.

De vier getipte aandelen behaalden een gemiddeld rendement van 0,8%, terwijl de AEX-index met 2,7% daalde: een keurige score. Het rijtje floppers moest 11,6% prijsgeven. Een fictief long-short fonds zou dus 12,4% hebben verdiend.

Toppers september

Rendement

Floppers september Rendement

Prosus -7,9% Just Eat Takeaway -17,8% Aegon +6,5% Unibail-Rodamco-Westfield -14,3% Royal Dutch Shell +15,5% Adyen -11,7% BESI -10,9% ASML -8,3% Wolters Kluwer -6,0% DSM -4,2%



Keuzes oktober: rotatie naar financials en waarde-aandelen

Tot slot de keuzes voor oktober. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en welke kunnen we beter mijden?

De beursexperts lijken zich vooral te laten leiden door de oplopende rente. Als de rente stijgt, moet je waarde-aandelen en financials hebben. Die redenering zien we terug in de top-3 van het boodschappenlijstje. Hierop prijkt Shell bovenaan, ondanks de koersstijging van 16% van afgelopen maand. Aegon en ING volgen op de voet. Alleen ASMI is een vreemde eend in de bijt.

In het beruchte rechterrijtje staan twee oude bekenden: Adyen en Just Eat TakeAway. ArcelorMittal moet het ontgelden vanwege de sterk gedaalde prijzen voor ijzererts en staal. AkzoNobel had het in september al zwaar, vanwege de winstwaarschuwing van concurrent PPG. Maar de bodem is nog niet in zicht, vrezen de experts.

Toppers oktober

Saldo*

Floppers oktober Saldo*

Royal Dutch Shell 9 Adyen -9 Aegon 5 Just Eat Takeaway -5 ING 4 ArcelorMittal -5 ASM International 3 AkzoNobel -3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.