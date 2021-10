Slotcall: outperformer Shell houdt schade AEX beperkt

De financiële markten aarzelen, dat maakte de handel vandaag wel weer duidelijk. Beleggers zijn toch even ruw wakker geschud nu er sprake is van de nodige tegenwind die de bullmarkt onder druk zet.

Vorige week werden er, zeker op individueel fondsniveau, flinke tikken uitgedeeld en van een duidelijke rebound was vandaag geen sprake. Maar wat niet is, kan uiteraard nog komen: de markten zijn licht oversold geraakt.

Chipsector is uit de gratie

Het kan snel gaan: nog niet zo gek lang geleden groeiden de bomen tot in de hemel in de chipsector, nu is juist deze hoog gewaardeerde sector uit de gratie bij beleggers.

ASMI, ASML en Besi behoren opnieuw tot de grootste dalers op het Damrak. Dat geldt tevens voor ING Groep, maar dit bankaandeel noteert vandaag, net als overigens Van Lanschot Kempen, ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd doen de financials het best goed: zie ook ABN Amro dat tegen de markt in weet op te lopen.



Shell steekt opnieuw met kop en schouders boven de rest van de markt uit en wint opnieuw dankzij een verder oplopende olieprijs. De OPEC+ weigert de kraan wijder open te draaien en dat zorgt voor bedrukte gezichten aan de benzinepomp.





De wekelijkse podcast van Arend-Jan, Niels en Coen, de IEX Beleggerspodcast, is genomineerd voor de Award van beste podcast in de categorie Zakelijk.

Puur infotainment dat elke week meer geïnteresseerde beleggers aan zich weet te binden.

Help IEX die Award in de wacht te slepen!

Stemmen op uw favoriete podcast kan hier (categorie: Zakelijk).



Deutsche Post

Voormalig hoogvlieger Deutsche Post moest de afgelopen dagen, net als onze eigen PostNL, een stapje terugdoen. Stijgende brandstofprijzen zijn natuurlijk niet gunstig voor logistieke concerns. Het aandeel verloor de afgelopen tijd circa 11% en in een analyse van IEX Premium wordt bekeken of dit voor beleggers een interessant instapmoment is.

Nieuwe kansen bij Deutsche Post DHL #DEUTSCHEPOSTAGNAO.N. https://t.co/aIrT6DMNRZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 4, 2021

Ontex

De Belgische luierfabrikant Ontex heeft eind vorige week bruto zo'n €81 miljoen op zijn bankrekening bijgeschreven gekregen. Een al jaren lopend conflict met een Braziliaanse tegenpartij is voor de Belgen uitgelopen op een overwinning.

Dat geld is zeker welkom: Ontex kan daarmee versneld de relatief hoge concernschuld afbouwen. Of Ontex ook een interessante belegging vormt, leest u verder bij IEX Premium.





Ontex krijgt financieel flink wat lucht #Ontex https://t.co/ojeZtuEo05 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 4, 2021

Wall Street

De onrust is nog niet voorbij op de financiële markten en ook Wall Street heeft last van slappe knieën. Onzekerheid over het 'transitory' element van de inflatie, wereldwijde spanningen in de supply chain, onzekerheid over de Amerikaanse arbeidsmarkt (a.s. vrijdag): redenen genoeg voor een aantal beleggers om wat geld van tafel te halen.

Het is wederom de Nasdaq die tussentijds de grootste daling laat zien, een spiegelbeeld van de trend van de afgelopen jaren. Maar ook de Dow Jones en S&P 500 houden de voeten niet droog.

Beleggers kijken verder met argusogen naar de rentestand: de tienjaarsrente in de VS schommelt rond de 1,5%. An sich zeker geen niveau om nerveus van te worden, zeker niet vergeleken bij de ultralage, tot nog steeds negatieve rentes in een aantal Europese landen.

Rentes

Weinig spektakel op het rentevlak vandaag, het kost u in een aantal Europese landen nog steeds geld om aan overheden uit te lenen.



Bron: Reuters

Brede markt

De AEX sloot uiteindelijk toch ruim 1,2% lager onder invloed van een somber Wall Street



sloot uiteindelijk toch ruim 1,2% lager onder invloed van een somber Wall Street Wall Street verloor na een kleine twee uur handelen tussen de 1 en ruim 2%, met de Nasdaq als sterkste daler



verloor na een kleine twee uur handelen tussen de 1 en ruim 2%, met de Nasdaq als sterkste daler De euro herstelde licht versus de dollar, maar veel stelt het niet voor



herstelde licht versus de dollar, maar veel stelt het niet voor De VIX laat met een stand van ruim 24 zien dat er aardig wat stress in de markt is geslopen



laat met een stand van ruim 24 zien dat er aardig wat stress in de markt is geslopen Goud (+ 0,3%) en zilver (+ 0,2%) stijgen iets, maar het zet nog steeds geen zoden aan de dijk



(+ 0,3%) en (+ 0,2%) stijgen iets, maar het zet nog steeds geen zoden aan de dijk Olie : WTI en Brent profiteren van een voorzichtig OPEC+ wat de prijs voor een vat olie nog eens zo'n 3% laat oplopen



: WTI en Brent profiteren van een voorzichtig OPEC+ wat de prijs voor een vat olie nog eens zo'n 3% laat oplopen Bitcoin trekt zich bar weinig aan van het bearish sentiment en blijft tamelijk koeltjes liggen rond de $47,5k



Het Damrak

ASMI (- 3,6%) moet verder terug ondanks fraaie vooruitzichten

(- 3,6%) moet verder terug ondanks fraaie vooruitzichten ASML (- 3,3%) is net als de rest van de chipsector uit de gratie

(- 3,3%) is net als de rest van de chipsector uit de gratie Besi (- 3,7%) is opnieuw de zwakste van het trio chippers. dat is goed verklaarbaar, maar vergt wel een IEX Premium abonnement

(- 3,7%) is opnieuw de zwakste van het trio chippers. dat is goed verklaarbaar, maar vergt wel een ING Groep (- 3,3%) noteert €0,48 p/a ex-dividend en daarmee doet de bank het feitelijk verrassend goed vandaag, evenals ABN Amro (+ 0,8%)

Just Eat Takeaway (+ 1%) houdt goed stand op deze barre beursdag, maar geldt ytd als zware verliezer

(+ 1%) houdt goed stand op deze barre beursdag, maar geldt ytd als zware verliezer Shell (+ 1,8%) trotseert de bears en stijgt verder door richting de €20 dankzij een verder oplopende olieprijs

(+ 1,8%) trotseert de bears en stijgt verder door richting de €20 dankzij een verder oplopende olieprijs AF-KLM (+ 1%) blijft verbazingwekkend goed liggen voor een aandeel waar waardecreatie nog uitgevonden moet worden

(+ 1%) blijft verbazingwekkend goed liggen voor een aandeel waar waardecreatie nog uitgevonden moet worden Intertrust (+ 0,6%) kruipt verder omhoog: er een een grote koper actief in het aandeel, namelijk het concern zelf (€100 miljoen aandelen inkoopprogramma)

(+ 0,6%) kruipt verder omhoog: er een een grote koper actief in het aandeel, namelijk het concern zelf (€100 miljoen aandelen inkoopprogramma) Van Lanschot (- 8,2 %) noteert maar liefst €1,95 ex-dividend p/a vandaag, dus de forse koersdaling is daarmee goed verklaarbaar

(- 8,2 %) noteert maar liefst €1,95 ex-dividend p/a vandaag, dus de forse koersdaling is daarmee goed verklaarbaar Op de lokale markt houdt nieuwkomer UMG (_ 1,4%) de voeten redelijk droog





Adviezen

Shell: naar £22,50 van £19,50 en kopen - Barclays

Prosus: naar €128 van €134 en kopen - Morgan Stanley

Besi: naar €67 van €70 en naar houden van kopen - Kempen & Co

JDE Peet's: naar €22 van €27 en verkopen - Zephirin Group

Aedifica: naar €93 van €86 en verkopen - Barclays

ArcelorMittal: naar €50 van €52 en kopen - ABN Amro

Agenda 5 okt

00:45 Industriële Productie Frankrijk - aug

05:30 Handelsbalans Verenigde Staten - aug

09:45 Italië services pmi - sept

09:50 Frankrijk services pmi - sept

09:55 Duitsland services pmi - sept

10:30 Verenigd Koninkrijk services pmi - sept

16:00 Johnson Redbook Retail Sales Index - VS

16:00 Ondernemersvertrouwen VS -sept