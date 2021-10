Niet vergeten: each rally climbs a wall of worry

Van diverse kanten hoor ik dat de markt een top bereikt, dat alles verkocht mag worden of dat tech op zijn retour is. Uiteraard hangen verkrappingsplannen van centrale banken in de lucht. Tegelijk zien we snel oplopende inflatie met hogere rentes en economische tegenwind die her en der winstnemingen uitlokt.

Er zijn op dit moment genoeg onzekerheden, maar de beurswijsheid Each rally climbs of wall of worry mag niet worden vergeten. Zeker als we die combineren met de nog steeds sterke technische langetermijnplaatjes van alle aandelenmarkten.

Er zijn thans veel redenen om uw kruit droog te houden. Maar u zou zich eigenlijk pas echt zorgen moeten maken als iedereen positief wordt en dus al in de markt zit. Pas wanneer uw buurman of verre neef u belt met advies om in aandelen te gaan, zou een alarmbelletje moeten gaan rinkelen. Ik bel u als het zover is.

Buy the dips

Mijn mening blijft dat langetermijnbeleggers hun beleggingsstrategie niet hoeven te herzien. Is uw beleggingshorizon langer dan een paar jaar, blijf dan zitten en benut eventuele dips om bij te kopen.

Zelfs een daling binnen de uptrend naar de laatste bodem van 19 april rond 718,50 punten is met een risico van nog geen 6% prima te overzien. Ook ligt rond 720 punten de stijgende 200-dagenlijn. Dus Buy the dips blijft geldig.

Positieve 200-dagenlijn

Kortom, een goede reden om eens een paar langetermijnplaatjes tegen het licht te houden. Ik kijk vandaag naar de lange termijngrafieken van de AEX, de S&P en de Nasdaq.

In mijn waarnemingen ben ik vooral geïnteresseerd in stand van de 200-dagenlijn van elke beurs. Laat die nog een stijgend verloop zien en heeft deze lijn (van het 200-daags gemiddelde) de betreffende beursindex weten op te vangen?

Een ijzeren vuistregel is dat dalingen van een index boven een stijgende 200-dagenlijn als mooie koopkansen beoordeeld mogen worden. Ook op basis van deze regel blijft een Buy the dips-scenario geldig.

AEX vormt hogere bodems

Nadat de AEX-index een paar keer is afgeketst op de 800-puntengrens, ondergaat de beurs een terugval.

Maar groot is de technische schade niet. De langetermijn-uptrend is nog volledig intact. De opwaartse fase krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken.

De stijgende 200-dagenlijn van de AEX-index wijst op een positieve technische conditie. Zolang de AEX hierboven weet te blijven, is er technisch niets aan de hand. Wat verder opvalt is dat de stijgende 200-dagenlijn nagenoeg samenvalt met de steun op 718,50 punten.

S&P 500 zoekt 200-dagenlijn op

De recente correctie van de S&P 500-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Er ligt steun op 3.983,87 punten (bodem van 17 maart). Berekend koersdoel handhaven we rond 5.500 punten.

De 200-dagenlijn van de S&P 500 laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. Als de index boven de stijgende 200-dagenlijn weet te blijven, wordt het sterke technische plaatje gevalideerd.

Nasdaq 100-index weet boven 200-dagenlijn te blijven

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs maakt even een dipje door, maar ligt er technisch bezien niet onaardig bij.

Omdat de Nasdaq 100-index hogere koersbodems weet te vormen, blijven we opwaarts kijken. Dat geeft aan dat er nog steeds op hogere niveaus wordt (bij-)gekocht.

Er ligt veel steun rond 12.967,18 punten (de bodem van 14 mei). In de recente terugval is de technologiebeurs de stijgende 200-dagenlijn genaderd. Zolang de Nasdaq 100-index daarboven weet te blijven, wordt de positieve technische conditie bevestigd.