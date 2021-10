Help Arend Jan Kamp en Niels Koerts naar de winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

De IEX BeleggersPodcast wordt wekelijks met veel passie gepresenteerd door marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts. De podcast is geselecteerd als een van de grote kanshebbers voor de Dutch Podcast Awards in de categorie zakelijk. In een half uurtje (met af en toe wat blessuretijd) praten de mannen u bij over het laatste beursnieuws, geven zij hun visies op aandelen en beantwoorden ze al uw vragen. Nu vragen ze u om een gunst. Om de Dutch Podcast Award winnen heeft de podcast stemmen nodig, dus show us some love en stem alstublieft vóór 11 oktober via deze link op de IEX BeleggersPodcast. Het kost nog geen minuutje van uw tijd. Wie zijn de presentatoren? De podcast kent twee vaste presentatoren. Allereerst is daar beursbabbelaar Arend Jan Kamp. Al ruim twintig jaar houdt hij de beurzen nauwlettend in de gaten. Die rijkelijke ervaring maakt dat Kamp bomvol kennis zit en hij in elk gesprek wel een leuke beursanekdote kan vertellen. Gooi er een muntje in en hij is niet meer te stoppen. Wel doet Niels Koerts elke week een goede poging. Hij is aandelenanalist pur sang die vooraan heeft gestaan toen droge humor werd uitgedeeld. Doordat Koerts op zijn veertiende begon met beleggen, kent hij de beleggingswereld als zijn broekzak. De co-host is recht voor z’n raap en zegt elke week waar het volgens hem op staat. Toch maken Kamp en Koerts de show niet alleen. Geregeld worden ze namelijk vergezeld door experts uit verschillende werkvelden. Zo schoven recent nog huizenmarktexpert Madeline Buijs, cryptohandelaar Michaël van de Poppe en techanalist Paul Weeteling aan. Dit maakt de IEX BeleggersPodcast dé podcast voor de iedereen die op de hoogte wil worden gehouden van de beleggingswereld. Gratis en voor niets blijft serveren de heren u iedere vrijdag een beursupdate in geluidsgolven. Dat is toch wel uw stem waard?

