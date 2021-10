Sentiment naar laagste niveau in een jaar

Het sentiment onder Nederlandse beleggers is aardig bekoeld, blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête. Shell is opieuw topfavoriet, Just Eat Takeaway is de absolute flopper.

Over de hele linie zijn de ondervraagden wat somberder geworden. Kijken we naar de economische ontwikkelingen, dan zien we dat nog maar 45% daar positief of zeer positief tegenover staan, terwijl dat bijna 55% was.

Bij de 'view' op de aandelenmarkten in het algemeen zien we een vergelijkbaar beeld: 42,6% is optimistisch (vorige maand was dat meer dan 53%). En ruim 30% is nu pessimistisch of zeer pessimistisch, terwijl dit vorige maand nog maar 17,9% was.

Bij de vooruitzichten voor de AEX de komende maand zijn de meningen precies verdeeld. Ongeveer een derde verwacht een stijging van 2% of meer, een derde is neutraal, en een derde verwacht een daling van 2% of meer.

Op de wat langere termijn - zes maanden - zien we weinig verschil met begin september. 46,5% voorziet een stijging van 3% of meer (was 48%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, gaat van 53,5 vorige maand naar 51,3 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Dat is het laagste niveau sinds november 2020.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor oktober is als volgt (tussen haakjes de score voor september):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 9,1% (was 12,1%)

Optimistisch: 35,9% (was 42,7%)

Neutraal: 26% (was 26,3%)

Pessimistisch: 20,3% (was 13,5%)

Zeer pessimistisch: 8,7% (was 5,4%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 8,2% (was 11,1%)

Optimistisch: 34,4% (was 42,2%)

Neutraal: 27,3% (was 28,8%)

Pessimistisch: 22% (was 13,1%)

Zeer pessimistisch: 8,1% (was 4,8%)

AEX komende maand

Omhoog: 33,1% (was 41,7%)

Neutraal: 31,3% (was 34,7%)

Omlaag: 35,6% (was 23,6%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 46,5% (was 48%)

Neutraal: 26,5% (was 28,8%)

Omlaag: 27% (was 23,2%)

Aandelenkeuzes oktober

Dan een blik op de individuele namen. Welke aandelen zijn favoriet? En waar kunnen we beter met een boog omheen lopen? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

Royal Dutch Shell is opnieuw topfavoriet met maar liefst 204 positieve stemmen. De chippers zijn uit het linkerrijtje verdwenen en hebben plaats gemaakt voor financials. ING vinden we op de tweede plaats; nieuw op plek 2 en 3 zijn verzekeraars Aegon en ASR.

Absolute flopper is maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met per saldo 114 negatieve stemmen. Net als vorige maand staan Unibail-Rodamco en Adyen op de tweede en derde plaats. Philips verdwijnt bij de floppers en wordt vervangen door Prosus.

Toppers oktober Stemmen Floppers oktober Stemmen Shell +204 Just Eat Takeaway -114 ING +56 Unibail-Rodamco -47 Aegon +26 Adyen -30 ASR +8 Prosus -18



Deze keer deden 758 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!