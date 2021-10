Vierjarige business cycle: het gaat fantastisch, maar we naderen wel de top

Het is gezellig in het beren bos. Het wordt steeds drukker en drukker in ons bos. Ik heb zelfs een hidden world ontdekt waar de beren echt goed bezig zijn. Het is een machine geworden. In de nacht. Rode orders naar Azie. In de middag. Rode orders naar Europa. In de avond. Rode orders naar Amerika. En bij een bepaald aantal rode orders krijgen ze honing als beloning. Zolang stieren geen positieve dag reversal laten zien en zolang ze niet overtuigend groen laten zien en de beren blijven drukken is een crash moment nog steeds valide. Ik ga straks opereren heel lichtjes weer aan de koop kant.