Rode koersen op het bord, maar Euronext kleurt blauw

Het vierde kwartaal van 2021 gaat van start in echte oktobersferen: met rode koersen op het bord. (Overigens is oktober ondanks zijn crash-reputatie historisch gezien niet de slechtste beursmaand - die hebben we net achter de rug).

Daarmee volgen we in Europa het brede sentiment in de wereld. Wall Street noteerde gisteren al een behoorlijke mindag en Japan volgde dat voorbeeld vannacht met een verlies van meer dan 2%. De Chinese beurzen zijn vandaag gesloten wegens National Day.

Sinds gisteravond is er wel een hoofdpijndossier voor even aan de kant geschoven: het Amerikaanse Congres stende in met een tijdelijke begroting, waardoor de acute dreiging van het bereiken van het schuldenplafond tijdelijk van tafel is. Niet voor lang, want de nieuwe deadline ligt nu op 3 december.

Hallo, Coolblue

Op de wilde energiemarkt lijkt de storm een béétje te bedaren. Althans, de olieprijzen maken een pas op de plaats (Brent rond $78, WTI op $75) mede dankzij wat strategische uitlatingen van OPEC+. De gasprijs is nog wel aan het stuiteren.

Mooi nieuws in Amsterdam: HAL Trust brengt eindelijk kroonjuweel Coolblue naar het Damrak. Het zat al een tijd in de pen - analist Niels Koerts heeft er al veel over geschreven - en deze maand gaat het dan eindelijk gebeuren. Wat HAL komt brengen haalt ING er weer af: het gaat voor €1,74 miljard aandelen inkopen tot mei 2022.

Headlines, shorts en agenda

Nieuws:

Aedifica investeert in Dublin

Coolblue wil deze maand naar de Amsterdamse beurs

Iets meer vertrouwen Japanse consument

ING kondigt omvangrijk inkoopprogramma aan

Verdere verbetering klimaat voor grote Japanse producenten

Europese beurzen openen flink lager

Japanse industrie groeit iets minder hard

Bijna 234 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

De AFM meldt deze shorts:



Wereldhave: 11,13%

Air France-KLM: 7,93%

Just Eat Takeaway: 4,57%

AMG: 3,68%

Eurocommercial Properties: 2,66%

Agenda

De inkoopmanagersindices zetten de toon vandaag, met Duitsland even voor tienen en de Amerikaanse om 16:00 uur.

Beurzen China gesloten i.v.m. National Day

ABN Amro notering €0,68 ex-dividend

Colruyt notering ex-dividend

09:55 Duitsland manufacturing PMI sep (consensus 62,7)

10:00 EU manufacturing PMI sep (consensus 58,7)?

14:30 VS Persoonlijke bestedingen aug (consensus +0,6% MoM)

16:00 VS ISM Manufacturing Index sep (consensus 59,9)

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan sep

En nog even dit

De dollar heeft de wind in de rug

A grinding rally in the dollar is picking up speed, fueled by a hawkish tilt from the Federal Reserve, rising Treasury yields and concerns over the possibility of a drawn-out battle to raise the U.S. debt ceiling https://t.co/MYCNxfRtWZ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2021

Tijdelijke of niet-zo-tijdelijke inflatie? In Tsjechië nemen ze het zekere voor het onzekere.

Czech central bank delivers biggest rate hike in 24 years to battle inflation spike https://t.co/3m3CiQAPiX pic.twitter.com/53Cd4tdcyO — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2021

Geloof mij nou maar, het is tijdelijk, zegt Jerome Powell nog maar eens.

Fed's Powell: Expect Some Relief On Inflation In First Half Of Next Year — LiveSquawk (@LiveSquawk) September 30, 2021

Hallo, mijn naam is Aardgas en ik doe Gamestop na

And you thought the lumber charts this year were crazy... pic.twitter.com/m3sM19Romb — Dani Burger (@daniburgz) September 30, 2021

Waar vindt u nog rendement de komende tijd? Goed zoeken, zegt Robeco.

Robeco heeft zijn 11e vijfjaars-outlook gepubliceerd. De verwachte rendementen houden niet over. Inflatie en klimaatcrisis dreigen roet in het eten te gooien.https://t.co/bjWQwmm1DQ pic.twitter.com/GVSQC7HkTE — IEXProfs (@IEXProfs) September 30, 2021

Veel succes op de beurs vandaag!