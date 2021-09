Tracker Tips: een zeldzame ETF

ETF-provider VanEck heeft een tracker gelanceerd met blootstelling aan bedrijven die zich bezighouden met zogeheten zeldzame aardmetalen.

Hoewel deze metalen over de hele wereld worden gevonden, komt hun ‘zeldzaamheid’ voort uit het feit dat ze moeilijk te delven zijn.

VE4Z

De VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (met ticker VE4Z en isincode US92189H8051) heeft onder meer beursnotering aan het Duitse Xetra en kent een kostenplaatje van 0,59% per jaar. De ETF is al een tijdje verhandelbaar in de VS, waar hij bekend staat onder ticker REMX.

De metalentracker volgt de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals-index die momenteel 21 aandelen bevat van bedrijven die zeldzame aardmetalen en strategische metalen ontginnen en verwerken, waaronder kobalt, mangaan, wolfraam en titanium. Onderstaande tabel geeft de namen in de mand weer.

Nr Ticker Naam Pct 1 603799 C1 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 7.70% 2 600111 C1 China Northern Rare Earth Group High-Te 6.47% 3 1772 HK Ganfeng Lithium Co Ltd 6.17% 4 600392 C1 Shenghe Resources Holding Co Ltd 6.13% 5 LTR AU Liontown Resources Ltd 6.06% 6 TROX US Tronox Holdings Plc 5.76% 7 ORE AU Orocobre Ltd 5.70% 8 LYC AU Lynas Rare Earths Ltd 5.60% 9 SLI CN Standard Lithium Ltd 5.22% 10 LAC US Lithium Americas Corp 4.97% 11 MP US Mp Materials Corp 4.96% 12 AMG NA Amg Advanced Metallurgical Group Nv 4.44% 13 LTHM US Livent Corp 4.40% 14 PLS AU Pilbara Minerals Ltd 4.35% 15 ILU AU Iluka Resources Ltd 4.32% 16 600549 C1 Xiamen Tungsten Co Ltd 4.23% 17 601958 C1 Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 4.03% 18 ERA FP Eramet Sa 3.64% 19 ASM AU Australian Strategic Materials Ltd 3.22% 20 5727 JP Toho Titanium Co Ltd 1.85% 21 MI6 AU Liontown Resources Ltd 0.24%

Karakteristieken

Om in de benchmark te worden opgenomen, moeten de onderliggende aandelen ten minste 50% van hun inkomsten halen uit aardmetalen en strategische metalen.

Bovendien moeten ondernemingen een marktkapitalisatie hebben van ten minste $150 miljoen en een driemaandelijks gemiddeld dagvolume van ten minste $1 miljoen. VE4Z wordt elke drie maanden herwogen en elk bestanddeel is gemaximeerd op 8%.

De landen- en sectorweging is in onderstaand overzicht af te lezen.

Zeldzame aardmetalen

Een groot gedeelte van de bekende voorraden aan zeldzame aardmetalen bevindt zich in China, dat dan ook het leeuwendeel van de wereldproductie voor zijn rekening neemt.

In de handelsoorlog met de Verenigde Staten werd het de Amerikanen duidelijk hoe afhankelijk ze zijn van deze Chinese grondstoffen. De aardmetalen stonden op de Amerikaanse lijst van producten waarvoor hogere importtarieven zouden gaan gelden, maar werden daar korte tijd later al weer vanaf gehaald omdat ze essentieel zijn voor de lokale industrie.

Zo is lithium bijvoorbeeld een fundamentele grondstof voor moderne batterijen die in elektrische auto's worden gebruikt. Een ander zeldzaam aardmetaal als neodymium is nodig voor sterke magneten die bijvoorbeeld in windturbines worden ingebouwd. Vanwege de verduurzaming van de wereldeconomie is er nu grote vraag naar deze grondstoffen.

De onderliggende aandelen in de tracker zijn doorgaans ontoegankelijk voor de meeste beleggers. Met VE4Z kunnen investeerders deze bedrijven op een gediversifieerde manier in de portefeuille brengen en profiteren van het aanhoudend groeiende belang van deze aardmetalen.