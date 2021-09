IEX verhoogt koersdoel Shell, maar trekt koopadvies in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Shell verlaagd van Buy naar Hold. Maar het koersdoel en de taxaties zijn wel omhoog gegaan. Shell heeft het geduld van beleggers danig op de proef gesteld, maar inmiddels is het aandeel flink opgekrabbeld. Sinds de jaarwisseling is de koers met 31% omhoog geschoten en daarmee overtreft 'De Koninklijke' de AEX. Dit is mede te danken aan de onrust op de energiemarkten, die Shell op verschillende manieren in de kaart speelt. Faillissementen van kleine energie-aanbieders bieden het concern de kans om snel en voordelig marktaandeel te winnen. Daarnaast profiteert Shell natuurlijk van hogere olie- en gasprijzen. 'Inmiddels is wel duidelijk dat de wereld zal moeten leven met structureel hogere prijzen', meent analist Martin Crum. Op basis van de opgelopen energieprijzen had hij bij de halfjaarcijfers van Shell zijn taxaties al verhoogd. Nu doet hij er, zeker met het oog op de hard stijgende gasprijs, nog een schepje bovenop. Ook het koersdoel gaat omhoog, van €19 naar €20. Omdat de upside tot het nieuwe koersdoel beperkt is, wordt het advies verlaagd van Buy naar Hold. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

